《全球重要经济事件一览表》--10月13日-10月20日

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10月13日(四)

--中国国家主席习近平对柬埔寨、孟加拉国进行国事访问，并出席在印度果阿举行的金砖国家领导人第八次会晤，至17日。

--中国国务院新闻办公室举行发布会，由海关总署新闻发言人黄颂平介绍2016年前三季度进出口情况。

--中国国家发改委就宏观经济运行情况举行发布会。

莫斯科--俄罗斯总统普京、俄罗斯央行总裁纳比乌里娜(Elvira Nabiullina)与俄罗斯财政部长西卢安诺夫(Anton Siluanov)参加VTB Capital的年度投资论坛。

首尔--韩国央行举行货币政策会议宣布利率决议(0100)。

惠灵顿--新西兰财政部公布2015-16年度政府财政报告。财长英格利希将进行陈述(1000)。

费城--费城联储总裁哈克在世界事务委员会(World Affairs Council)就经济前景发表演说(1615)。

布鲁塞尔--欧盟最高监管者/外交官在一项银行业联盟会议中发表演说。演讲者：单一处理委员会主席Elke Koenig、欧盟经济与财政委员会主席Thomas Wieser。

瑞典卡尔斯塔德--瑞典央行总裁英韦斯(Stefan Ingves)在卡尔斯塔德大学就货币政策概况发表演说(0800)。

奥斯陆--非洲-北欧商业峰会。

10月14日(五)

新加坡--新加坡金融管理局公布货币政策声明。

美国蒙大拿州米苏拉--明尼亚波利斯联储总裁卡什卡利(Neel Kashkari)参加一项会议，讨论终结大到不能倒、美联储角色及其他主题(0100)。

克利夫兰--克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)参加Common Good Ohio圆桌讨论会议(1600)。

波士顿--波士顿联储总裁罗森格伦为该行举行的一场会议致欢迎词与发表开幕演说(1230)。美联储主席叶伦在会议中发表演说(1730)。

伯明罕/德比/杜德利/莱斯特/诺丁罕--英国央行总裁卡尼与多位副总裁造访英格兰中部地区

悉尼--澳洲央行公布金融稳定报告(0030)。

10月15日(六)

北京--2016年中国新金融高峰论坛。

10月17日(一)

纽约--FED副主席费舍尔于纽约经济俱乐部(Economic Club of New York)发表演说(1615)。

东京--日本央行举行各地区分行经理季度会议，央行总裁黑田东彦将于会议开始发表简短演说。之后日本央行将公布日本各地区经济体的季度报告，日本央行会以此季度报告与其他各项数据，做为制定货币政策的参考。

悉尼--澳洲央行总裁洛威在花旗第八届年度澳洲与新西兰投资会议发表演说(2100)。

斯德哥尔摩--瑞典央行监事会会议

10月18日(二)

--应中国国家主席习近平邀请，菲律宾共和国总统罗德里戈·杜特尔特对中国进行国事访问，至21日。

悉尼--澳洲央行公布10月货币政策会议记录(0030)。

巴西利亚--巴西央行举行货币政策委员会会议(至10月19日)。

10月19日(三)

纽华克--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯在全球合作中心举行的一项会议上发表演说(1245)。

华盛顿--美联储发布经济状况褐皮书

渥太华--加拿大央行宣布政策利率与货币政策报告(1400)。之后加拿大央行总裁波洛兹与高级副总裁威尔金斯举行记者会(1515)。

巴西利亚--巴西央行利率决议(2100)

迪拜--阿联酋-印度经济论坛。

布鲁塞尔--欧洲理事会与Tripartite Social Summit举行会议。

斯德哥尔摩--瑞典央行监事会会议

雅加达--印尼央行举行理事会会议(至10月20日)

北京--平安银行举办PPP与交通基础设施投融资高端对话。

10月20日(四)

雅加达--印尼央行利率决议(0700)。

纽约--纽约联邦储备银行总裁杜德利在“金融服务产业文化与行为改革”会议中致欢迎词(1230)。杜德利主持活动的一场小组讨论会(1300)，并致闭幕词(2045)。

法兰克福--欧洲央行管委会会议，之后宣布利率决议并召开记者会(1145)。欧洲央行总裁德拉吉在利率决议宣布后举行记者会(1230)。

布鲁塞尔--欧洲理事会会议。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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