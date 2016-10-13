宏源期货：上海螺纹钢1701合约进入短期多头格局，但均线施压

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
以下内容节选自10月13日的《期货日报》：
螺纹钢1701合约结束9月的快速回调，从陡峭下行通道中走出。由于缺乏足够成交量配合，反弹磕磕绊绊。事实上，经过前期暴跌，均线已经转为反向市场排列，目前短期均线仍未有效上穿中期均线，而40日与60日均线在2400点一线形成强力反压态势。11日之后，K线主体有效穿过布林中轨，进入短期多头格局，即将挑战2400点压力位，但在成功突破之前，上行空间并未完全打开，不存在趋势性机会，仅作为振荡偏强走势对待。
MACD金叉指标线开始回升，现阶段柱状线还未走高，多头动能有限，因此建议在2400点下方仍以高抛低吸应对，短线为主。考虑到双焦飙升对整个板块的利多刺激，虽然2400点压力明显，但现阶段不宜过早重仓沽空。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。