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亚洲 | 2016年 10月 13日 星期四 09:08 BJT

宏源期货：上海螺纹钢1701合约进入短期多头格局，但均线施压

以下内容节选自10月13日的《期货日报》：

螺纹钢1701合约结束9月的快速回调，从陡峭下行通道中走出。由于缺乏足够成交量配合，反弹磕磕绊绊。事实上，经过前期暴跌，均线已经转为反向市场排列，目前短期均线仍未有效上穿中期均线，而40日与60日均线在2400点一线形成强力反压态势。11日之后，K线主体有效穿过布林中轨，进入短期多头格局，即将挑战2400点压力位，但在成功突破之前，上行空间并未完全打开，不存在趋势性机会，仅作为振荡偏强走势对待。

　　MACD金叉指标线开始回升，现阶段柱状线还未走高，多头动能有限，因此建议在2400点下方仍以高抛低吸应对，短线为主。考虑到双焦飙升对整个板块的利多刺激，虽然2400点压力明显，但现阶段不宜过早重仓沽空。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)

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