港报财经评论：23,000点买第一注--信报10月13日

23,000点买第一注/ 陆文

目前全球金融市场均处于炒资金流境况，面对多年量宽的低息环境，配合实体经济低增长常态化下，捕捉资金的中短线走向成为市场焦点。近期资金炒作美国加息预期，加上投机电脑程式化下，一下子令金价回落每盎斯100美元，英镑出现闪崩及美元走强，不同商品、债股市场均出现大起伏。现时，稳定收息及增长股已成为资金恩物，但该些资产已估值过高，目前金融市场一旦受大户短暂性狙击，便会引起大波动，但不宜太过忧虑。

港股昨天受美股呈月内单日最大跌幅，以及市场VIX恐慌指数录得逾一成升幅下，配合美国企业业绩一般，成为恒指持续下试23000点水平的藉口，昨天低见23267点，全日恒指收报23407点，跌142点。

不少近月强势股成大户沽售、推低大市的工具；中细价股则因未受惠早前升浪而表现相对平稳。大户利用其聪明飞弹、 上下其手，透过期指、期权、ETF及窝轮作图利工具。国指昨天收报9673点，跌幅达1.34%，以反映重磅股如一众内银内险股回吐的影响，并可预期这批重磅指数成分股，配合炒北水南下的思维，成为后市低吸高沽的理想对象。

昨天大市成交缩减至683.51亿元，反映短期市况波动下，市场观望意趋浓；亦反映美股道指与欧洲股市期货回稳下好淡不敢造次。

随着总理李克强结束澳门访问，近日强势的濠赌股见沽压，反映获利回吐在各强势板块蔓延，银娱（00027）跌2.66%、 金沙中国（01928）下滑1.28%、永利澳门（01128）挫2.83%及美高梅中国（02282）回落2.93%。

不过，近日下跌的内房股逆市造好，中海外（00688）涨1.4%、世茂房地产（00813）升2.2%；而内银、内险及体育消费用品等板块年内均有其高低潮，不排除稍后如汽车等强势股亦有相若回落期。

面对前日恒指呈单日转向的利淡技术走势，并逼近位处23174点的50天移动平均线，这将考验过去一个多月恒指在23155点至24100点附近的横行上落区间的支持位。

至于黄金比率以今年6月升浪的20000点附近底部升近24000点高位，一次正常调整至21.6%为23032点及38.2%为22375点，这两大技术支持位不宜跌穿。因此，为配合早前提出把投入资金由二、三成增至五成，可考虑在23200/23000点水平增持一成，再把余下一成在22800/23000点投入。过去十年的10月份，恒指平均高低波幅达2700点，因此成为好淡友杀仓的藉口，亦是短期入市者看以22700点为止蚀，作短线操作者可作参考。

配合部分资金换马至内地消费类板块，昨天以啤酒类股份有逆市上升的能耐，华润啤酒（00291）受惠其完成收购华润雪花啤酒余下股权，成为其全资附属公司。公司今年动作多，透过以大折让11.73元作3供1、集资95.1亿元用以收购雪花啤酒；公司中期业绩亦亏转盈6.05亿元，以反映向母公司出售非啤酒业务的贡献，华润啤酒昨天收报17.51元，升2.58%。

至于青岛啤酒（00168）亦一度创一个月新高32.9元，收报32.6元，涨3.33%，该股作为9月份涨幅最大的国指成分股，10月份依然看好。有大行指内地四大啤酒厂的中期业绩正反映其市占率及平均售价持续增长，并寄望国产啤酒厂可抢占内地更多市场。

面对美国铝业公布业绩欠佳，并令行业前景悲观下，对早前炒作一众钢铁金属及建材水泥的中资板块有启示作用，短期不排除将引发获利回吐调整。虽然内地受去产能刺激令原材料价格回稳，并有债务重整憧憬。

不过，内地基建投资难大洒金钱，而楼市调控下对原材料及建材需求有负面影响，对这类周期性原材料股份不宜过分乐观，宜候较大调整才作收集。

昨天马钢（00323）、鞍钢（00347）及江西铜（00358）分别下跌1.11%、1.8%及1.1%，而煤炭股的中煤能源（01898）与中国神华（01088）亦有1.6%及1.53%跌幅。

至于建材水泥股以安徽海螺水泥（00914）收报20.6元， 跌4.85%最伤，其余金隅（02009）、中国建材（03323）及华润水泥（01313）分别下挫4.1%、1.7%及2.25%，以反映内地工信部指令2020年底前严禁新建水泥生产线可能为该板块带来短期影响。（完）

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