国信期货：大连铁矿石期货涨势将放缓

从8月的数据来看，中国经济形势正在好转。房地产、基建市场火热，以及去产能预期升温下的工业品价格普涨，带动8月的工业企业利润同比增速较7月大幅提高8.5个百分点，至19.5%。8月PPI同比下降0.8%，降幅连续第8个月收窄。更为重要的是，投资止跌企稳。1—8月，全国固定资产投资同比名义增长8.1%，民间固定资产投资同比名义增长2.1%，增速均与1—7月持平，结束连续多月的增速下滑态势。国庆长假后，现货铁矿石和钢材市场都开始好转，各地价格普遍小幅上涨。(完)