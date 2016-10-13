国信期货：大连铁矿石期货涨势将放缓

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
以下内容节选自10月13日的《期货日报》：
近期，铁矿石市场面临多重利好因素：国内经济形势好转，投资止跌企稳；钢铁产量依然居于高位，钢厂对铁矿石的需求稳定；公路运费大涨，支撑现货铁矿石价格。因此，处于贴水状态的铁矿石期货持续反弹。但随着运费上升导致钢厂利润大减，钢产量开始下降。综合来看，短期铁矿石有望维持偏强格局，但涨速将放缓。
从8月的数据来看，中国经济形势正在好转。房地产、基建市场火热，以及去产能预期升温下的工业品价格普涨，带动8月的工业企业利润同比增速较7月大幅提高8.5个百分点，至19.5%。8月PPI同比下降0.8%，降幅连续第8个月收窄。更为重要的是，投资止跌企稳。1—8月，全国固定资产投资同比名义增长8.1%，民间固定资产投资同比名义增长2.1%，增速均与1—7月持平，结束连续多月的增速下滑态势。国庆长假后，现货铁矿石和钢材市场都开始好转，各地价格普遍小幅上涨。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
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