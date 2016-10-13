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亚洲 | 2016年 10月 13日 星期四 09:07 BJT

国信期货：大连铁矿石期货涨势将放缓

以下内容节选自10月13日的《期货日报》：

　　近期，铁矿石市场面临多重利好因素：国内经济形势好转，投资止跌企稳；钢铁产量依然居于高位，钢厂对铁矿石的需求稳定；公路运费大涨，支撑现货铁矿石价格。因此，处于贴水状态的铁矿石期货持续反弹。但随着运费上升导致钢厂利润大减，钢产量开始下降。综合来看，短期铁矿石有望维持偏强格局，但涨速将放缓。

　　从8月的数据来看，中国经济形势正在好转。房地产、基建市场火热，以及去产能预期升温下的工业品价格普涨，带动8月的工业企业利润同比增速较7月大幅提高8.5个百分点，至19.5%。8月PPI同比下降0.8%，降幅连续第8个月收窄。更为重要的是，投资止跌企稳。1—8月，全国固定资产投资同比名义增长8.1%，民间固定资产投资同比名义增长2.1%，增速均与1—7月持平，结束连续多月的增速下滑态势。国庆长假后，现货铁矿石和钢材市场都开始好转，各地价格普遍小幅上涨。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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