港报财经评论：保汽车基建业，对冲房控风险--经济日报10月13日

保汽车基建业，对冲房控风险/ 林瑞芬

美元强、美债息上升、人民币贬值、美股反弹受制50天綫，均是触发港股周一升至高后被淡友狙击的原因之一。港股上冲动力受压，后市审慎为宜。

标普500指数自9月失守50天綫后，反弹未能重企其上，启示美国投资者在总统大选前，投资者怕突然杀跌，倘质穿2120，中期会偏淡。

除美股走势偏弱之外，尚有自上周英国首相文翠珊暗示有意限制移民及不会优待金融业，触发英镑急挫，加上市场预期美国将加息，刺激美元转强，美滙指数周二更升穿7月高位，且呈一浪高于一浪之利好势头。另外，美元升值英镑贬值，加深人民币贬值压力，也影响到中港股民对后市信心。

11月＂深港通＂虽预期开通，即使有北水流入也暂时难敌这些外围宏观不利因素。

10月市况较波动势难避免，港股本周走势为重要转折点，守稳关键支持尚可，若失守重要支持，就要严守止赚或止蚀！按中国外滙交易中心公告，美元兑人民币滙率中间价报6.7258，即人民币又贬值160点子，连续3天刷新6年新低，短期对中资股的买卖气氛不利。技术上，自美元兑人民币滙率升穿6.7，已引发市场忧虑人行又再开启新一轮自动贬值之门。新的平台盯在6.7水平，美元兑人民币上穿6.7后纵有回吐，也将以6.7为支持位，预示人币弱势短期不易扭转。

港股是否已筑短期顶，就要看紧人币的贬值步伐，近年人民币持续缓慢下滑，对股市带来一定冲击。不过，在人币贬值问题上，对港股影响好还是不好？很难一概而论，在港股相对高位下，人币贬值固然偏负面，但却会加速内地资金流入本港，加上内地险资已批准投入港股，在人币中期走低大趋势下，险资料会投向人币以外资产，部分资金投入港股是合理预期，在港元与美元仍挂鈎的情况下，投资港股有一定对冲人民币下跌作用，对港股中期有利好影响。

恒指昨收报23407，跌0.6%；国指收报9673，跌1.34%，大市成交683亿元。技术上，国指近周主要上落区在9500至10000，上冲有难度，后市不宜失守9500。恒指方面，近周上落争持区处23100至24000，后市不宜失守保历加通道底（现近23100）。不然，要提防淡友加大力度发功推低港股。

上证昨收3058，微跌0.22%，闷局依然。对投资者而言，最关心是最近的房调政策，会否引发资金回流股市？周二曾同大家探讨过，结论是可能性不大。但也毋须担心房调政策过严，是怕会打击中国经济。

中金认为调控地产后，地产相关的服务和投资的增速可能会放缓，从而对经济增长产生负面影响。不过，地产调控后，政府可能会推出稳增长措施以对冲地产市场降温对经济的负面影响，其中包括推出促进居民消费的政策。中金认为，目前财政政策逆周期调节的空间比货币政策更大，而减轻税负及社保费率，增加消费补贴等政策在提振增长与稳定经济可能比继续加大基建投资来得更有效率。

总括而言，由本月开始密集式的城市房调政策之后，有收亦料有放，未来中央很大机会以保汽车业稳定增长作支柱、以PPP形式加重基建建设，相关股份在股价调整后，有候低收集价值，如长城汽车（02333）、比亚迪股份（01211）、中国建筑国际（03311）等。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘