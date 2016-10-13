港报社评：立会乱局堪忧，各方务实解困局--经济日报10月13日

新一届立法会昨揭幕，单是处理议员宣誓与选新主席已陷一片混乱，惹公众忧心议会拉布停摆恐尤甚上届。惟香港经济民生发展不容再蹉跎，公众盼港府与各党派以更务实态度解困局。

上月选出的新一届立法会昨正式开锣，率先进行的议员宣誓程序已出现混乱，最终有三名本土派议员未能完成宣誓，不能正式上任。其后进行的立会主席选举程序混乱更甚，要两度暂停会议并转换会议室。此恐预示，立会未来四年的拉布以至停摆，较上届恐有过之而无不及。

事实上，虽然部分资深激进派议员已退下火綫，惟接棒的本土派＂新丁＂，不但政治取态较过往的激进派更执着，抗争手段亦更激烈，令新一届议会火药味更浓。

更惹公众担忧的是，香港议会文化趋向混乱的迹象日益明显，即在议会内不惜以肢体冲突、霸占主席台，甚至采焦土政策以瘫痪议事；在议会外，则动员支持者包围甚至冲入议会大楼，里应外合作更激烈抗争，部分其他地区也有类似情况，香港应引以为戒。

然而，公众极不希望立会沦落至此，皆因本港诸般深层矛盾千头万绪，须议会顺利运作以逐一拆弹，无论是加快大大小小的基建与民生工程，为香港经济补底；与公众利益关系极大的医委会改革亦悬而待决；以至推动本港开拓土地纾港人蜗居之苦等，实不容议会在口角冲撞中再虚度四年。正因如此，公众盼望新一届议会能拨乱反正，重回正轨，有赖各持份者以更理性务实态度，看待议会工作。

对手执提出政策与法案主动权的港府而言，要设法团结议会最大多数。正如港澳办主任王光亚所指，从基本法来看，泛民主派亦是建制的组成部分。港府要有胸襟与手腕，以有商有量的态度，寻求就一些公众利益攸关、获民意普遍支持的议题，与泛民展开合作，为港府施政减少不必要障碍。

不过，非建制派尤其本土派亦必须明白，议会停摆并非普罗大众，以至相当部分的本土派支持者所愿见。若要将本土议题如保育本土文化、大力拓展棕地等带进议会，并转化成具体政策，在在需要正常的议会运作，否则若议会长时间瘫痪，一切只会沦为空谈。

议会文化要重回正轨，说易行难，惟公众要求港府与各党派更务实面对议会工作，民意彰彰明甚，因只有如此，香港的行政立法僵局、社会发展困局，才有望觅得出路。（完）

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