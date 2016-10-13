全球金市：金价偏软，因美联储升息预期提振美元

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
美元指数 周四盘初盘旋在七个月高位附近，涨0.1%至98.096。
美联储周三发布的9月货币政策会议记录显示，多位有投票权的委员认为，如果美国经济继续增强，应该会在“相对短的时间内”加息。
知情消息人士透露，欧洲央行下周可能讨论对资产购买计划进行技术性调整，但可能要推迟到12月再做决定，届时还会决定这项计划3月到期后是否继续实施。
英国央行货币政策委员会(MPC)委员桑德斯周二称，如果英镑继续下跌他不会觉得意外，但英国央行可能“忽略”英镑疲软对通胀的影响，即便这种影响可能会持续多年。
日本央行总裁黑田东彦周三表示，准备好在必要时再次放宽货币政策，包括进一步调降负利率，以刺激低迷的经济和通胀。
荷兰银行(ABN AMRO)周三调降2016和2017年金价预估。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 张若琪/张涛；审校 郑茵/龚芳)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。