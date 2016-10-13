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亚洲 | 2016年 10月 13日 星期四 09:17 BJT

全球金市：金价偏软，因美联储升息预期提振美元

美元指数 周四盘初盘旋在七个月高位附近，涨0.1%至98.096。

美联储周三发布的9月货币政策会议记录显示，多位有投票权的委员认为，如果美国经济继续增强，应该会在“相对短的时间内”加息。

知情消息人士透露，欧洲央行下周可能讨论对资产购买计划进行技术性调整，但可能要推迟到12月再做决定，届时还会决定这项计划3月到期后是否继续实施。

英国央行货币政策委员会(MPC)委员桑德斯周二称，如果英镑继续下跌他不会觉得意外，但英国央行可能“忽略”英镑疲软对通胀的影响，即便这种影响可能会持续多年。

日本央行总裁黑田东彦周三表示，准备好在必要时再次放宽货币政策，包括进一步调降负利率，以刺激低迷的经济和通胀。

荷兰银行(ABN AMRO)周三调降2016和2017年金价预估。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 张若琪/张涛；审校 郑茵/龚芳)

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