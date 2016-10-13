港报社评：政客围剿央行，息魔打孖来袭--信报10月13日

金融市场骤然吹淡风，归咎于息魔再度杀埋身，而且是＂双魔＂压境，其一是美国年底加息机会愈来愈高，几属意料中事；其二是仍在印银纸推行量化宽松政策（QE）的几家主要中央银行，均有风声指放水已近尾声，确令投资者有些措手不及。在一两个月前，市场仍憧憬大印银纸陆续有来，面前是无限QE，想不到形势急速逆转，相信与民粹政治在各地抬头有关，政客对宽松货币政策大加鞭挞，沦为箭靶的央行不敢逆线行车，惟有退让兼忍手。市场向来炒预期心理，于是债息应声上扬，资产价格有重估压力。

环顾全球四大央行中，除了美国之外，其余三家依然QE乐无穷。不过，日本央行在九月已藉检讨货币政策率先出手，引入＂调控孳息曲线＂新招，变相放弃货币扩张硬指标，放水可加更可减，被视为停手前奏。欧洲央行也不甘后人，在QE还有半年才期满前，传出研究逐步减少买债规模，其后官方虽出面否认，惟市场认定空穴来风必有因。至于英伦银行，八月才因应公投决定脱欧可能打击经济，急急加码买债，本以为未雨绸缪，可惜政治形势生变，顿成众矢之的。

QE政策不经不觉推行多年，刺激经济效用愈来愈递减，欧日央行纵然未肯收手，也面对没有足够资产可买的困境，因而不断抱怨货币政策独力难支，必须祭出财政政策帮一把。虽然主要央行的舵手常自诩政治中立，其实政治触觉却非常敏锐。当下各国的政治生态是民粹色彩日浓，宽松货币政策成了＂原罪＂，大印银纸被批评只富了有产阶级，没惠及无产者，徒加剧贫富悬殊和社会不公，社会上要求改弦易辙的声音响亮，并且鼓吹以扩张性财政政策取而代之。由于两面不讨好，央行肯定不介意送个顺水人情，乘势放风减慢甚至停止QE。

美国共和党总统候选人特朗普瞄准联储局，炮轰主席耶伦人为制造低息来操纵经济利益分配，忽视普罗大众，更扬言当选便炒掉她，这些言论大受基层欢迎。由于特朗普支持度大落后，暂可视之为口出狂言、哗众取宠，但英国首相文翠珊罕有地向英伦银行开火，便很不寻常，她日前在保守党年会上直斥宽松货币政策有恶劣的一面，造成富者愈富、贫者愈贫，暗示未来扩大财政支出让基层获益。文翠珊有此一着，是不敢看轻脱欧公投所反映的民粹高涨；欧洲在不久将来有多场选举，各地政客必定有样学样，宣扬增加财政开支，央行放水势变禁忌。

当然，央行减少放水，与停止放水甚至收水，完全是两回事，预料未来货币政策仍会保持宽松，只是市场对放水预期有变，资产价格无可避免需要重估。QE的操作很简单，由央行印银纸购买债券尤其是长债，压低利率之余，同时把债市的游资挤出，再驱赶入股市及其他风险资产。市场猜测央行不再加码放水，对债券的需求会下降，债息便上扬，流入股市的资金亦相应减少，风险资产的回报要跟随调整。所以，债息抽升确是投资者的噩耗。

过去几年，四大央行因应QE不断扩大资产负债表，规模万亿美元计，再经市场流通产生的乘数效应变大几倍。如此巨量资金，目标大同小异，就是＂追息＂，往往一涌而上、一哄而散，俨然操控在几位央行行长手上，遂使货币政策反过来也被市场牵着走。将来当财政政策影响力增加，政客会有更大话事权，届时又增添一重政策风险，因为一句政治口号足以震散市场，好像＂硬脱欧＂与英镑滙价崩围，便被讥讽为市场给文翠珊上了一课，可惜学费要由投资者找数。

宽松货币政策对资产价格通常只有短期支持，除非不断加码，否则，最终还是看经济基本因素。财政政策是否更有效，恐怕暂时难有憧憬。政客为拉拢选民，大举开出期票容易，真正落实则拭目以待，而且可投入的资源比想像中要少得多，有投行估计主要经济体的扩张性财政措施规模，实质不及整体经济规模的半个百分点，姿态大于实际。换言之，未来实体经济持续陷于低增长的机会甚高，兼缺少货币政策定时放水冲喜，投资环境只会难上加难。（完）

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