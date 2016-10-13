港报社评：立会开局乱象超上届，难望转型成进步助力--明报10月13日

立法会议员梁君彦当选立法会主席之后，在主席的职位上表示心情沉重，又以＂弄到这个地步＂来形容新一届立法会。是的，本应庄严的议事堂，昨日所见议员随便走来走去，随意发言喧哗，占据主席台等行为，反映立法会的失序新状态，较历来所见尤有过之，相信许多人对此都会心情沉重。新一届立法会的新对抗，看来更难寄望成为推动进步的助力，不至过度成为窒碍发展的阻力，或许就是较理想状况了。

立法会开锣首日，需处理两个事务，即是议员宣誓和互选产生立法会主席。大多数议员宣誓都无问题，即使少数连任议员＂做骚＂，因为他们驾轻就熟，懂得避忌，负责监誓的立法会秘书长从宽处理，都得以过关，让他们既完成宣誓，也可藉机作政治表演。被＂裁定＂未完成宣誓的姚松炎、梁颂恒和游蕙祯，涉及修改誓辞内容、展示标语，甚至疑似在誓辞加入粗口等，按过往做法，立法会主席将给予他们重新宣誓的机会，设若仍然未能完成宣誓，则他们将不能执行议员的职能。

宣誓是十分庄严的仪式，部分议员宣誓时的表现，态度上绝对不能说庄重，若转换场景是在法庭宣誓，相信难以获得法官接受。监誓的秘书长不予计较，并不等于这样的宣誓符合大多数市民的认知。梁颂恒和游蕙祯把China说成＂支那＂，这是近世日本用以歧视和侮辱中国的用语，梁、游两人援用于立法会宣誓的庄严场合，这是伤害了包括中国人在内很多香港市民的感情，已经超逾政治理念和立场之不同，而是反映个人的基本道德人格。这种以言辞损人为乐的人，其实是自暴人格之低下。

至于游蕙祯的疑似粗口，有意见认为她的支持者可能觉得＂大快人心＂，这种说法有姑息养奸之嫌。议员在议会爆粗口，无论如何都应该谴责，因为不仅涉及个人素养人格，也会影响立法会形象。另外，立法会议员的言行在社会有影响力，特别是对年轻人的影响不能忽视。各方对在议会讲粗口，应该大声说不，避免香港继续沉沦下去。

立法会建制阵营与非建制阵营的对抗，在主席选举就爆发出来。梁君彦是否已经放弃英国国籍、未完成宣誓议员能否参与会议或表决，两大阵营就此展开攻防战；非建制阵营占据主席台，议员随意在议事堂走来走去，随意喧哗发言，乱象为过去所无。非建制阵营对梁君彦国籍的质疑，不能说完全无理取闹，因为截至昨午4时许之前，梁君彦未能展示具法律效力文件，证明他申请放弃英籍，即使如此，非建制阵营部分议员是否应该在议事堂随意行事，是另一个问题。

综观昨日立法会乱象，由新科议员发端，传统民主派甚至激进议员随后跟进，方式更目无规矩。立法会选举之后，由于不少立场激越者当选，社会普遍预期新一届立法会的对抗将更加激烈；从昨日所见，这种预期已经成为现实。过去4年，建制阵营与泛民阵营这对老对手，斗到各项发展停滞不前，已经反映在香港竞争力持续倒退。未来4年，非建制阵营加入了生力军，斗争手法料将花样百出，议会生态难望好转；这些年立法会沦为发展阻力角色和作用，从昨日的情况看来，难望有根本改变。

梁君彦迟迟未能拿出文件，确证已经申请退出英籍，是导致主席选举争议的主要原因。梁君彦最后提供的文件，显示他9月22日申请退出英籍；英国内政部盖印日期为9月30日，即是确认他在这一日放弃英籍。梁君彦在1980年代取得居英权，性质或许是基于个人历史上的选择和考虑，并不重要，只是若他有志在政治方面发展，按过去4年走势，梁君彦到最后关头才放弃英籍，这个才是问题所在。

上届主席曾钰成不再寻求连任，早已衆所周知，梁君彦担任内务委员会主席，建制阵营大多认为他是接任主席热门人选，除非梁君彦无兴趣再上层楼，理应及早处理国籍事宜，却拖到上月22日才办理手续；个中蹉跎，除非有其他情况和考虑，否则难以理解。上届立法会，建制阵营表现可议之处不少，例如连政改投票那么重要的事都可以＂甩辘＂，当时有人慨叹建制阵营无可用之兵、无可战之将。今届立法会，建制阵营换了一些新面孔，其中不少是专业人士，表面上素质提高了，期望因此给建制阵营带来改变，在稳定议会方面发挥更大作用。（完）

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