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亚洲 | 2016年 10月 13日 星期四 09:22 BJT

中国汇市：路透测算的三个人民币汇率指数均续升，CFETS指数涨至94.71

路透北京10月13日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币
汇率指数周四较上日微升0.43%至94.71；SDR篮子指数微升至95.89，BIS篮子指数微升至95.
33。

    今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌6.17%，SDR篮子指数跌2.98%，BIS指数跌6.28%
。
    
 CFETS篮子货币  今日中间价  CFETS篮子货币
                            较上日升贬点数
 人民币<CNY=PB      6.7296             -38
 OC>                        
 欧元<EURCNY=P      7.4108             258
 BOC>                       
 日圆<JPYCNY=P      6.4521             575
 BOC>                       
 港元<HKDCNY=P      0.8675            -5.9
 BOC>                       
 英镑<GBPCNY=P      8.2036             443
 BOC>                       
 澳元<AUDCNY=P      5.0781              71
 BOC>                       
 新西兰元<NZDC      4.7395             218
 NY=PBOC>                   
 新加坡元<SGDC       4.858             236
 NY=PBOC>                   
 瑞郎<CHFCNY=P      6.7969             134
 BOC>                       
 加元<CADCNY=P      5.0652             145
 BOC>                       
 林吉特<CNYMYR      0.6227            31.9
 =PBOC>                     
 卢布<CNYRUB=P      9.4251            1049
 BOC>                       
 泰铢<CNYTHB=C      5.2952             333
 FXS>                       
    
    为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中
国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发
布人民币汇率指数数据。

    另外，汤森路透 和香港交易所 联合开发的RXY全球离岸人民币指数<.
RXYH>最新报95.43，较上日微升0.17%；RXY全球在岸人民币指数 报95.44，较上日微
升0.41%；RXY参考离岸人民币指数 报95.54，较上日微升0.18%；RXY参考在岸人民
币指数 报95.61，较上日微升0.42%。

    汤森路透和港交所6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映人民币
兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易。 
（完）

 (发稿 孙琦子; 审校 林高丽)

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