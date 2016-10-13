中国汇市：路透测算的三个人民币汇率指数均续升，CFETS指数涨至94.71

路透北京10月13日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币 汇率指数周四较上日微升0.43%至94.71；SDR篮子指数微升至95.89，BIS篮子指数微升至95. 33。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌6.17%，SDR篮子指数跌2.98%，BIS指数跌6.28% 。 CFETS篮子货币 今日中间价 CFETS篮子货币 较上日升贬点数 人民币<CNY=PB 6.7296 -38 OC> 欧元<EURCNY=P 7.4108 258 BOC> 日圆<JPYCNY=P 6.4521 575 BOC> 港元<HKDCNY=P 0.8675 -5.9 BOC> 英镑<GBPCNY=P 8.2036 443 BOC> 澳元<AUDCNY=P 5.0781 71 BOC> 新西兰元<NZDC 4.7395 218 NY=PBOC> 新加坡元<SGDC 4.858 236 NY=PBOC> 瑞郎<CHFCNY=P 6.7969 134 BOC> 加元<CADCNY=P 5.0652 145 BOC> 林吉特<CNYMYR 0.6227 31.9 =PBOC> 卢布<CNYRUB=P 9.4251 1049 BOC> 泰铢<CNYTHB=C 5.2952 333 FXS> 为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中 国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发 布人民币汇率指数数据。 另外，汤森路透 和香港交易所 联合开发的RXY全球离岸人民币指数<. RXYH>最新报95.43，较上日微升0.17%；RXY全球在岸人民币指数 报95.44，较上日微 升0.41%；RXY参考离岸人民币指数 报95.54，较上日微升0.18%；RXY参考在岸人民 币指数 报95.61，较上日微升0.42%。 汤森路透和港交所6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映人民币 兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易。 （完） (发稿 孙琦子; 审校 林高丽)