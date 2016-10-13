版本:
中国
亚洲 | 2016年 10月 13日 星期四 09:28 BJT

《汇市简讯》美元/韩元持稳于8月高点附近

0116GMT

* 韩国央行一如预期维持基本利率在1.25%不变

* 通胀偏低使得韩国央行有保持政策宽松的余裕

* 但家庭债务偏高限制了进一步降息空间

* 韩国国内负面因素越来越多，美联储如果升息或将刺激资金外流

* 美元/韩元持稳在8月高点附近，韩国央行总裁将在0220GMT举行新闻发布会。(完)

(编译 李婷仪 审校 张若琪)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐