中国金融：央行就信用评级业管理暂行办法征求意见，要求信息共享

路透北京10月13日 - 中国央行周三稍晚发布信用评级业管理暂行办法征求意见，要求建立信用评级机构及其高级管理人员的信用档案，并实现信息公开与共享；同时，要求信用评级机构和评级人员保持独立性。

国务院法制办网站刊登的该意见显示，信用评级行业主管部门、市场监督管理部门应分别建立信用评级机构信用档案和信用评级机构高级管理人员信用档案，并将其信用档案信息、评级业务信息、检查及行政处罚等信息纳入全国信用信息共享平台。

信用评级机构亦应建立本机构从业人员信用档案，并将从业人员信用档案信息纳入全国信用信息共享平台，实现信息公开与共享。

意见并规定不得开展信用评级业务的情形包括：信用评级机构与受评经济主体或受评债务融资工具发行人为同一实际控制人所控制，或由同一股东持股均达到5%以上；其实际控制人直接或间接持有信用评级机构出资额或者股份达到5%以上；信用评级机构或者其实际控制人在开展评级业务之前六个月内买卖受评主体发行的证券等产品。

信用评级机构评级委员会委员及评级从业人员在开展信用评级业务期间应当回避一些情形，如本人、直系亲属持有受评经济主体或者受评债务融资工具发行人的出资额或者股份达到5%以上，或者是受评经济主体、受评债务融资工具发行人的实际控制人。

其他回避情形包括：本人、直系亲属持有债务融资工具或者受评经济主体发行的证券金额超过50万元人民币，或者与受评经济主体、受评债务融资工具发行人发生累计超过50万元的交易等。