版本:
中国
亚洲 | 2016年 10月 13日 星期四 09:54 BJT

金属期市：伦铜持平，关注中国贸易数据

香港交易所周三称，任命郑州商品交易所前总经理郭晓利为港交所前海联合交易中心行政总裁。

中国希望改善对小企业的金融服务，进而促进民间投资。

德国经济部周三表示，该国经济在上半年表现强劲之后，下半年可能会失去一些动能。在好于预期的经济数据公布后，一些人对德国经济成长寄予厚望，但经济部的表态给这一期望泼了冷水。

美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三发布的9月货币政策会议记录显示，多位有投票权的委员认为，如果美国经济继续增强，应该会在“相对短的时间内”加息。 (完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 王颖/李爽 审校 张若琪/李婷仪)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐