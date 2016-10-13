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亚洲 | 2016年 10月 13日 星期四 09:56 BJT

中国新债：国开行下周二发行至多210亿三期债，期限三、10和20年

路透上海10月13日 - 中国国家开发银行 周四公告，将于下周二(18日)招标发
行三期固息债，总额不超过210亿元人民币，期限包括三年、10年和20年。
    
    上述三期债中，三年期为该行第15期新发债，10年和20年分别为该行今年第13期CN160
213=CFXS和第五期 的增发债，票面利率依次为3.05%和3.80%。

    具体发行条款如下：

                    2016年第15期新发、第13期和第五期增发债
    -------------------------------------------------------------------
    发行上限        3年：50亿元；10年：125亿元；20年：35亿元
    期限/计息方式   3/10/20年固息
    招标时间        3年：10月18日9:30-10:30 
                    10/20年： 10月18日9:30-11:10     
    招标方式        单一价格/利率(荷兰式)
    缴款日          10/20
    起息日          3年：10月20日；10年：8月25日；20年：1月25日
    分销期          10/19-10/20
    上市日          10/24
    基本承销额      不设立
    付息频率        按年
    发行人增发权利  保留
    承揽费          3年：0.05%；10年：0.15%；20年：0.20%
    -----------------------------------------------------------------(完)

    参看详情，可点选中国债券信息网 here

 (发稿 吴芳； 审校 乔艳红)

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