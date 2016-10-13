中国新债：国开行下周二发行至多210亿三期债，期限三、10和20年

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透上海10月13日 - 中国国家开发银行 周四公告，将于下周二(18日)招标发 行三期固息债，总额不超过210亿元人民币，期限包括三年、10年和20年。 上述三期债中，三年期为该行第15期新发债，10年和20年分别为该行今年第13期CN160 213=CFXS和第五期 的增发债，票面利率依次为3.05%和3.80%。 具体发行条款如下： 2016年第15期新发、第13期和第五期增发债 ------------------------------------------------------------------- 发行上限 3年：50亿元；10年：125亿元；20年：35亿元 期限/计息方式 3/10/20年固息 招标时间 3年：10月18日9:30-10:30 10/20年： 10月18日9:30-11:10 招标方式 单一价格/利率(荷兰式) 缴款日 10/20 起息日 3年：10月20日；10年：8月25日；20年：1月25日 分销期 10/19-10/20 上市日 10/24 基本承销额 不设立 付息频率 按年 发行人增发权利 保留 承揽费 3年：0.05%；10年：0.15%；20年：0.20% -----------------------------------------------------------------(完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 吴芳； 审校 乔艳红)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。