中国新债：国开行下周二发行至多210亿三期债，期限三、10和20年

路透上海10月13日 - 中国国家开发银行 周四公告，将于下周二(18日)招标发 行三期固息债，总额不超过210亿元人民币，期限包括三年、10年和20年。 上述三期债中，三年期为该行第15期新发债，10年和20年分别为该行今年第13期CN160 213=CFXS和第五期 的增发债，票面利率依次为3.05%和3.80%。 具体发行条款如下： 2016年第15期新发、第13期和第五期增发债 ------------------------------------------------------------------- 发行上限 3年：50亿元；10年：125亿元；20年：35亿元 期限/计息方式 3/10/20年固息 招标时间 3年：10月18日9:30-10:30 10/20年： 10月18日9:30-11:10 招标方式 单一价格/利率(荷兰式) 缴款日 10/20 起息日 3年：10月20日；10年：8月25日；20年：1月25日 分销期 10/19-10/20 上市日 10/24 基本承销额 不设立 付息频率 按年 发行人增发权利 保留 承揽费 3年：0.05%；10年：0.15%；20年：0.20% -----------------------------------------------------------------(完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 吴芳； 审校 乔艳红)