芝加哥期市：玉米走强，但美国农业部的产量预估限制涨幅

以下是0125GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI 涨跌% 移动均值 CBOT小麦 398.25 1.50 +0.38% -1.36% 401.23 50 CBOT玉米 338.25 1.25 +0.37% -1.46% 335.78 49 CBOT大豆 949.25 3.75 +0.40% -0.55% 959.41 43 CBOT稻米 10.12 -$0.06 -0.59% -1.12% $9.81 56 WTI原油 49.77 -$0.41 -0.82% -2.01% $46.65 58 汇率 欧元/美元 $1.100 -$0.005 -0.46% -1.21% 美元/澳元 0.7525 -0.001 -0.13% -1.06% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。 (完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王颖/张涛；审校 张若琪/龚芳)