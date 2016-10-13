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货币新闻 | 2016年 10月 13日 星期四 10:09 BJT

芝加哥期市：玉米走强，但美国农业部的产量预估限制涨幅

以下是0125GMT报价： 
       
      合约              价格     变动   涨跌%   两日    30日      RSI
                                                涨跌% 移动均值
    CBOT小麦            398.25    1.50    +0.38%     -1.36% 401.23    50
    CBOT玉米            338.25    1.25    +0.37%     -1.46% 335.78    49
    CBOT大豆            949.25    3.75    +0.40%     -0.55% 959.41    43
    CBOT稻米             10.12    -$0.06    -0.59%     -1.12%  $9.81     56
    WTI原油             49.77    -$0.41    -0.82%     -2.01% $46.65    58
    汇率    
    欧元/美元            $1.100   -$0.005   -0.46% -1.21%        
    美元/澳元            0.7525    -0.001   -0.13% -1.06%        

    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。
    (完)
        
    CBOT大豆         CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米         CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦         CBOT小麦持仓       
    ICE棉花          ICE棉花持仓        
    ICE软性商品      谷物期货          
    橡胶市场报导     马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶     <0#SNR:>  泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶    <0#JRU:>  印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶  <0#SRU:>  马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶     <0#ARU:>  新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 王颖/张涛；审校 张若琪/龚芳)

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