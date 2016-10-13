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亚洲 | 2016年 10月 13日 星期四 09:58 BJT

香港热股：国泰航空股价挫跌至逾七年低位，因撤回对下半年业绩乐观看法

路透香港10月13日 - 香港主要航空公司--国泰航空 撤回原来对下半年业绩乐观的言论后，遭投行调低评级，周四早盘股价受压，最低曾挫跌逾5%至超过七年低位。

国泰航空周三晚间发出＂另类盈警＂，撤回公司在中期业绩报告发表时预计下半年业绩比上半年为佳的言论，并对业务进行深入检讨，以提高收益及减低成本。

汇丰发表报告，将国泰航空的投资评级调整至＂减持＂，目标价由原来的12.5港元削至10港元，并料公司2017年业绩将再次录得重大亏损，因预期公司将受燃油对冲亏损以及市场竞争加剧等因素拖累。

国泰航空周四早盘最多曾跌5.4%至10.18港元，为2009年7月以来低位。大市恒生指数 则跌0.6%。（完） (记者 梁慧仪; 审校 乔艳红)

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