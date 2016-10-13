香港热股：国泰航空股价挫跌至逾七年低位，因撤回对下半年业绩乐观看法

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透香港10月13日 - 香港主要航空公司--国泰航空 撤回原来对下半年业绩乐观的言论后，遭投行调低评级，周四早盘股价受压，最低曾挫跌逾5%至超过七年低位。
国泰航空周三晚间发出＂另类盈警＂，撤回公司在中期业绩报告发表时预计下半年业绩比上半年为佳的言论，并对业务进行深入检讨，以提高收益及减低成本。
汇丰发表报告，将国泰航空的投资评级调整至＂减持＂，目标价由原来的12.5港元削至10港元，并料公司2017年业绩将再次录得重大亏损，因预期公司将受燃油对冲亏损以及市场竞争加剧等因素拖累。
国泰航空周四早盘最多曾跌5.4%至10.18港元，为2009年7月以来低位。大市恒生指数 则跌0.6%。（完） (记者 梁慧仪; 审校 乔艳红)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。