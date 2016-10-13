台湾债市：五年公债殖利率随美债走跌，市场观望稍后两年公债标售

路透台北10月13日 - 台湾五年期公债105/13 发行前交易殖利率周四早盘下跌，受美债殖利率亚洲盘自近期高点回落，及台股走低等因素激励，惟市场观望气氛浓厚。

交易员指出，美国10年指标债殖利率在昨日升穿1.80%后，今天亚洲盘随买盘大举进场明显滑落，台债殖利率跟着走跌；不过，市场往下追价意愿仍低，且央行稍晚将标售两年期公债105/12 ，交投偏冷。

〞晚一点要标两年期，等标出来再看看短率怎么走吧。〞一位大型商银行交易员说。

他表示，随殖利率走低，市场意愿也跟着降低，〞大家都不想往下追啊，可是，上去又担心卖掉了不知道要买什么，已经10月了，大家都不想大幅进出。〞

一大型证券商交易员称，这波美国10年指标债殖利率从1.54%一路飙到周三的1.80%，今天终告回落，显示美债已过度反应且偏空气氛暂缓，但还不至于到翻多的地步；早盘台债殖利率跟随美债下滑，〞五年券0.59%顺势回补力道蛮明显的。〞

他指出，从过去美国选前与选后美债殖利率走势观察，选举前美债殖利率大都是在高档震荡，但选后即回落；料在11月8日大选底定后，美债殖利率应有机会回跌，而台债观察重点又是美债，〞现在大家都看美债怎么走。〞

周三美国指标10年期公债收益率在四个月来首次升穿1.80%，30年期公债收益率触及6月23日来最高，当日英国公投决定退欧，令市场意外。

本地时间10:55，五年券105/13发行前交易殖利率跌1.53基点至0.5840%，成交61亿台币；10年券105/11 殖利率跌1.33基点至0.7700%，成交1.5亿台币；台股加权指数 下跌0.59%。

交易员预估，今日105/13期发行前交易殖利率区间料在0.575-0.595%；10年期公债105/11殖利率区间在0.77-0.78%。

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