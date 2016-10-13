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货币新闻 | 2016年 10月 13日 星期四 10:39 BJT

全球经济：联合国略微下调对拉美和加勒比地区2016年经济增幅预估

路透圣地亚哥10月12日 - 联合国周三预计，拉美和加勒比地区经济2016年将萎缩0.9%，7月预估萎缩0.8%。

根据联合国拉丁美洲/加勒比海经济委员会(ECLAC)的报告，预计该地区2017年经济增幅将为1.5%，因原材料价格从当前的多年低点反弹。

“对2017年的预估考虑到了比2015和2016年要好的全球经济环境。2017年原材料价格似乎会更高，”ECLAC表示。

该委员会称，从国别来看，今年阿根廷、巴西和委内瑞拉料将分别萎缩1.8%、3.4%和8.0%；墨西哥和秘鲁料将分别增长2.1%和3.9%。(完) (编译 王颖；审校 孙茉莉)

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