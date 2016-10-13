全球经济：联合国略微下调对拉美和加勒比地区2016年经济增幅预估

美国股市：纳斯达克指数再创新高，银行股发布强劲业绩为上涨提供理据
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透圣地亚哥10月12日 - 联合国周三预计，拉美和加勒比地区经济2016年将萎缩0.9%，7月预估萎缩0.8%。
根据联合国拉丁美洲/加勒比海经济委员会(ECLAC)的报告，预计该地区2017年经济增幅将为1.5%，因原材料价格从当前的多年低点反弹。
“对2017年的预估考虑到了比2015和2016年要好的全球经济环境。2017年原材料价格似乎会更高，”ECLAC表示。
该委员会称，从国别来看，今年阿根廷、巴西和委内瑞拉料将分别萎缩1.8%、3.4%和8.0%；墨西哥和秘鲁料将分别增长2.1%和3.9%。(完) (编译 王颖；审校 孙茉莉)
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
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