全球经济：联合国略微下调对拉美和加勒比地区2016年经济增幅预估

路透圣地亚哥10月12日 - 联合国周三预计，拉美和加勒比地区经济2016年将萎缩0.9%，7月预估萎缩0.8%。

根据联合国拉丁美洲/加勒比海经济委员会(ECLAC)的报告，预计该地区2017年经济增幅将为1.5%，因原材料价格从当前的多年低点反弹。

“对2017年的预估考虑到了比2015和2016年要好的全球经济环境。2017年原材料价格似乎会更高，”ECLAC表示。