全球矿业：智利今年铜产量料减少3.9%，明年增加5.5%--Cochilco

美国股市：纳斯达克指数再创新高，银行股发布强劲业绩为上涨提供理据
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透圣地亚哥10月12日 - 智利铜业委员会(Cochilco)周三预计，该国2016年铜产量可能减少3.9%至540万吨，2017年产量料增加5.5%至585万吨。
这两个数据都较上次在7月做出的预估下修。当时智利铜业委员会预计，今明两年铜产量分别为574万吨和592万吨。
该委员会维持铜价预估不变，预计2016年铜价为每磅2.15美元，2017年为2.20美元。
智利是全球第一大铜出产国。(完)
(编译 王兴亚；审校 陈宗琦)
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