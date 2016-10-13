版本:
中国
货币新闻 | 2016年 10月 13日 星期四 10:40 BJT

全球矿业：智利今年铜产量料减少3.9%，明年增加5.5%--Cochilco

路透圣地亚哥10月12日 - 智利铜业委员会(Cochilco)周三预计，该国2016年铜产量可能减少3.9%至540万吨，2017年产量料增加5.5%至585万吨。

这两个数据都较上次在7月做出的预估下修。当时智利铜业委员会预计，今明两年铜产量分别为574万吨和592万吨。

该委员会维持铜价预估不变，预计2016年铜价为每磅2.15美元，2017年为2.20美元。

智利是全球第一大铜出产国。(完)

(编译 王兴亚；审校 陈宗琦)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐