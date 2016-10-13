台湾汇市：台币兑美元连七贬随亚币走疲，惟出口商抛汇限缩跌势

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透台北10月13日 - 台币兑美元 周四早盘连续第七日走贬。交易员表示，国际美元仍偏强，亚币走势疲弱，且台股走跌，令台币跌势不改，惟出口商抛汇稍限缩跌幅。
他们指出，国际美元虽强，但亚币一度稍缩减跌势；今日盘初外资买卖汇都有，未见明显方向。
〞出口商今天也有抛(美元)，是第三天了，看看之后会不会停一点。〞一位大型商银交易员说。
他并认为，若出口商美元卖单稍少，则不排除台币贬势会更明显一些，靠向31.800。
另一位交易员则指出，盘初交投并不特别活络，外资方向不明显。
本地时间10:34，韩元兑美元 报1,127.3，上日收在1,123.6；台股加权指数 则跌0.42%。
在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点溢价幅度较上日尾盘缩小至价平附近；目前一个月美元/台币远汇 报31.676/31.696，上日收在31.635。
交易员预测今日主要交易区间：
•31.580-31.780
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