台湾汇市：台币兑美元连七贬随亚币走疲，惟出口商抛汇限缩跌势

路透台北10月13日 - 台币兑美元 周四早盘连续第七日走贬。交易员表示，国际美元仍偏强，亚币走势疲弱，且台股走跌，令台币跌势不改，惟出口商抛汇稍限缩跌幅。

他们指出，国际美元虽强，但亚币一度稍缩减跌势；今日盘初外资买卖汇都有，未见明显方向。

〞出口商今天也有抛(美元)，是第三天了，看看之后会不会停一点。〞一位大型商银交易员说。

他并认为，若出口商美元卖单稍少，则不排除台币贬势会更明显一些，靠向31.800。

另一位交易员则指出，盘初交投并不特别活络，外资方向不明显。

本地时间10:34，韩元兑美元 报1,127.3，上日收在1,123.6；台股加权指数 则跌0.42%。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点溢价幅度较上日尾盘缩小至价平附近；目前一个月美元/台币远汇 报31.676/31.696，上日收在31.635。

交易员预测今日主要交易区间：

•31.580-31.780

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