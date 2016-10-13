全球金属：镍价料持续上涨，受益于中国不锈钢厂的旺盛需求

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
这些数据的背后却是另一番景象。含8%镍左右的300系不锈钢的产量增长，是以牺牲仅含1-2.5%镍的200系不锈钢和不含镍的400系不锈钢为代价。
“今年的主要情况是中国300系不锈钢生产复苏，可能是结构性转变，”Red Door Research创始人Jim Lennon称，并补充说这会在一段时间内对镍价构成支持。
CRU Group预估，今年中国不锈钢产量将增长7.8%至2,320万吨，但明年增幅料将放缓至2.1%。
“我们预估2017年300系不锈钢产量将增长，得益于整体不锈钢产量增长，”CRU分析师Olivier Masson称。
价格上涨的部分原因与菲律宾出台的环境治理措施有关，后者是对中国最大的镍矿石和镍精矿出口国。不过，这可能会被印尼供应增加抵销，该国正在寻求修订未加工矿石出口禁令。(完) (编译 于春红/侯雪苹；审校 孙茉莉)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。