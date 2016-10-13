全球金属：镍价料持续上涨，受益于中国不锈钢厂的旺盛需求

这些数据的背后却是另一番景象。含8%镍左右的300系不锈钢的产量增长，是以牺牲仅含1-2.5%镍的200系不锈钢和不含镍的400系不锈钢为代价。

“今年的主要情况是中国300系不锈钢生产复苏，可能是结构性转变，”Red Door Research创始人Jim Lennon称，并补充说这会在一段时间内对镍价构成支持。

CRU Group预估，今年中国不锈钢产量将增长7.8%至2,320万吨，但明年增幅料将放缓至2.1%。

“我们预估2017年300系不锈钢产量将增长，得益于整体不锈钢产量增长，”CRU分析师Olivier Masson称。