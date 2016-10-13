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亚洲 | 2016年 10月 13日 星期四 11:13 BJT

日本股市：早盘回吐涨幅下滑，因日圆收复失地

Parry International Trading驻香港主管Gavin Parry表示，“昨晚的会议记录提振了美国会更快而非更晚升息的信心”，而这提振了美元。

“17,000是很顽强的阻力位，鉴于今早日圆已升破104大关，市场缺乏上涨动能。”

而国内经济疑虑亦犹存。

日本产经新闻周四报导称，日本央行可能在季度经济预测评估中，调降2017财年的消费者通胀率预估。

中国黯淡数据可能打压下午的人气。中国海关总署周四公布，以美元计价9月出口同比下降10%，为今年2月来最低，进口同比下降1.9%，路透调查预估中值分别为下降3%和增长1%。

东证股价指数 下跌0.1%至1,340.48点，JPX-日经400指数 跌0.2%至11,993.87点。(完)

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