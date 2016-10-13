日本股市：早盘回吐涨幅下滑，因日圆收复失地

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
Parry International Trading驻香港主管Gavin Parry表示，“昨晚的会议记录提振了美国会更快而非更晚升息的信心”，而这提振了美元。
“17,000是很顽强的阻力位，鉴于今早日圆已升破104大关，市场缺乏上涨动能。”
而国内经济疑虑亦犹存。
日本产经新闻周四报导称，日本央行可能在季度经济预测评估中，调降2017财年的消费者通胀率预估。
中国黯淡数据可能打压下午的人气。中国海关总署周四公布，以美元计价9月出口同比下降10%，为今年2月来最低，进口同比下降1.9%，路透调查预估中值分别为下降3%和增长1%。
东证股价指数 下跌0.1%至1,340.48点，JPX-日经400指数 跌0.2%至11,993.87点。(完)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。