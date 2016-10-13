《全球主要央行动态》--10月6日-10月13日

以下所列为上周四下午至本周四上午(10月6日-10月13日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导。

**美国**

美国联邦储备理事会(FED/美联储)9月货币政策会议记录显示，多位有投票权的委员认为，如果美国经济继续增强，应该会在“相对短的时间内”加息。美联储9月20-21日会议记录还显示，美联储内部对升息时机的分歧还是很大。美联储在此次会议上决定维持利率不变。会议记录公布后，美股小幅上涨，美国公债收益率缩减稍早升幅。

美联储副主席费舍尔称，美国就业增长仍强劲，今年下半年经济增长应加速。他的讲话表明美联储仍有望12月升息。费舍尔在一份讲话稿中表示，美国“接近充分就业”。就业形势稳步改善，经济持续成长，且相信通胀率将升向美联储的2%目标，这为决策者们在12月升息打下了基础。

纽约联邦储备银行总裁杜德利表示，由于美国通胀仍然偏低，且经济扩张情况或可持续五年甚至更久，他认为美联储可以“温和”撤走货币刺激举措。

芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯表示，他可以接受美国12月升息，但在做决定之前他倾向观察经济及通胀进展情况。他审慎地说道，或许等到通胀接近美联储2%通胀目标再调整政策，可能是更好的做法 。他还称让通胀率超过2%目标有好处。

**欧洲**

欧洲央行9月会议记录显示，与会的利率政策制定者一致认为欧元区经济需要持续的货币政策支持，并指出基础通胀没有显露出复苏迹象。

欧洲央行总裁德拉吉表示，欧元区通胀率可能在2018年末或2019年初达到目标水准，而且没有证据显示超宽松货币政策正在导致资产泡沫。德拉吉表示，欧元区经济成长看来已经稳定，他预计经济年内剩余时间内将保持目前增速。不过这种前景面临下行风险，主要源于地缘政治风险和全球贸易增长慢于预期。 他称，欧洲央行将通过继续实施超低利率和购债的刺激政策来支持欧元区经济增长。

欧洲央行管理委员会委员暨意大利央行总裁维斯科表示，欧洲央行退出目前的资产购买计划，很大程度上将取决于经济数据。欧洲央行已花费逾1万亿(兆)美元用于购债，旨在推高通胀。目前欧元区的通胀率仅略高于零，且预计至少两年内无法达到央行设定的接近2%的目标水准。

欧洲央行副总裁冈斯坦西欧表示，事实证明，欧元区面对最近的一系列冲击具有韧性，经济成长保持在与预期相符的稳定轨道上。冈斯坦西欧在华盛顿表示，假如欧洲央行的支持性货币立场得以保持，通胀率在未来数月料会迅速加速上升，到明年春季将超过1%。

欧洲央行执委普雷特称，若提前撤出刺激举措，将会导致经济复苏止步，该央行仍将致力于提供刺激。欧洲央行副总裁冈斯坦西欧称，彭博的报导暗示该央行内部已经达成共识，要缩减现为每个月800亿欧元(890亿美元)的购债规模，而这是错误的。

英国央行货币政策委员会(MPC)委员桑德斯称，如果英镑继续下跌他不会觉得意外，但英国央行可能“忽略”英镑疲软对通胀的影响，即便这种影响可能会持续多年。另一位央行决策队伍的新面孔--刚刚加入英国金融政策委员会(FPC)的芝加哥大学学者卡什亚普--周二对议员表示，如果英国出现“硬退欧(hard Brexit)”，英镑可能进一步贬值。

英国央行副总裁康利夫表示，在可见的未来，伦敦多数金融业不太可能迁移至欧盟地区，不过在英国退欧后部分金融活动可能转移至纽约。

瑞士央行总裁乔丹表示，瑞郎汇率仍然“明显高估”，不过他表示目前没有计划进一步调降现为负值的利率。 瑞士央行副总裁祖布鲁克称，瑞士央行相信负利率和干预汇市双管齐下是限制瑞郎估值的正确工具。祖布鲁克称，尽管汇率略有下滑，但“瑞郎币值仍明显高估”。他说，负利率目前是全球范围内的长期现象，低利率可能创造金融稳定性的问题，并补充道瑞士央行将对局面进行监控。

**日韩**

日本央行总裁黑田东彦表示，准备好在必要时再次放宽货币政策，包括进一步调降负利率，以刺激低迷的经济和通胀。他说央行购买政府公债的金额可能围绕80万亿日圆(7,780亿美元)变动，但强调称将继续买入大量公债以影响收益率曲线。

黑田东彦表示，如果外部冲击损害日本经济，并“凸显”进一步宽松货币政策的必要性，日本央行将进一步调降负利率或者扩大购买资产。但他称，在日本经济继续温和复苏的情况下，他认为目前没有扩大刺激举措的紧迫需求。 他还表示，在新的政策框架下，其资产负债表管理不会有重大变化。 他预期央行量化宽松计划不会落入无债可买。

日本央行审议委员原田泰称，如果全球经济冲击阻碍日本央行实现物价目标，央行对于扩大货币政策政策就不应再犹豫 。他目前认为，有鉴于就业市场的改善情况，没有必要在10月31日至11月1日的下次议息会议上放松货币政策。他还表示，如果收益率下降是由经济所遭受的负面冲击推动，那么日本央行应该推迟调低购债规模，允许10年期公债收益率降至目标水准下方。

韩国央行连续第四个月维持利率在1.25%不变，对家庭债务不断上升持谨慎态度，上周议员们大肆抨击央行没有采取有力措施抑制债务增长 。韩国央行表示10月会议的利率决定获得一致通过，并将2016年GDP增长预估维持在2.7%不变，2016年通胀率预估从1.1%下修至1.0%。韩国央行总裁称，英国退欧以及美国加息给明年的经济成长带来不确定性，三星电子Note7手机问题，将对经济产生不利影响。

**中国**

中国央行行长周小川表示，中国经济长期向好的基本面不会改变。去年中国资本市场出现一定波动，为维护金融稳定，当时阶段性地出现了更多依赖银行信贷融资的情况，但市场恢复稳定后已不再有大的增加；随着全球经济复苏逐步正常化，中国也会对信贷增长有所控制。 周小川表示，随着全球经济复苏逐步正常化，中国会对信贷增长有所控制；尽管银行体系不良贷款有所上升，但资本充足，整体风险可控。

中国人民银行副行长易纲表示，中国将会持续运用货币、财政及结构性改革政策以提升基础建设投资，并将经济转型为消费导向。他在参加国际货币基金组织(IMF)及世界银行于华盛顿召开的会议时表示，中国经济成功转型将继续为全球经济增长提供动力。易纲补充称，中国经济成长比以往更为稳定，将对全球经济增长做出重要贡献。

中国央行发布信用评级业管理暂行办法征求意见，要求建立信用评级机构及其高级管理人员的信用档案，并实现信息公开与共享；同时，要求信用评级机构和评级人员保持独立性。

**其它**

新西兰央行重申，将需要进一步放松政策，以确保通胀率上升并稳定在央行目标区间的中点附近。央行的年通胀率目标区间为1-3%。央行助理总裁John McDermott称，“我们当前的预期和假设表明，要确保未来通胀水平在目标区间中段附近稳定下来，就需要进一步放松政策。”新西兰央行下次利率决定是在11月10日。

加拿大央行称，该国的通胀风险仍偏下行，而经济需要时间来适应油价的冲击，并等待财政刺激和美国经济复苏带来的提振。加拿大央行高级副总裁威尔金斯指出，经济领域存在的严重闲置情况和企业中间出现的持续不确定性阻碍了投资。她还称，经济调整取得了进展，但亦遇到了一些挫折。

新加坡金管局要求瑞士财富管理公司Falcon Private Bank停止在新加坡运营，因其在与曝出丑闻的一马发展(1MDB)处理资金流动问题时存在过失。 (完)

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