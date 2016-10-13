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亚洲 | 2016年 10月 13日 星期四 15:04 BJT

台湾债市：五年券发行前交易殖利率收小跌，两年券得标利率高于预期

* 五年105/13期指标债收小跌，终止连二日收升
    * 两年期得标利率高于预期，促使五年和10年跌幅收敛
    * 105/13期发行前交易殖利率明日区间料在0.59-0.61%
    * 明日10年期105/11期殖利率区间暂看0.77-0.80%

    路透台北10月13日 - 台湾指标五年公债105/13期 周四发行前交易殖利率震荡收小跌；交易
员指出，由于今天标售的两年期公债105/12期 得标利率高于预期，显示市场认为短率将反弹，促
使五年和10年券殖利率跌幅明显收敛。
    
    他们表示，今日早盘五年期105/13期随美债殖利率下跌而走低，盘中最低跌至0.5815%；惟两年期公债得
标利率为0.443%高于预期，且不足额发行，显示央行九月底停止降息后，市场认为利率距离底部不远，促使殖
利率跌幅大幅缩减；惟短线观察重点仍在美债殖利率走势。
    
    〞两年期得标利率超乎市场预期，透露出大家对短端利率开始有要求的讯息。〞一位大型证券商交易员说
。
    
    他说，本期两年公债银行业得标比重高达86.44%，大部分筹码都是被银行拿走，且从昨天央行两年期定存
单利率走高、今日两年期公债得标利率跟着往上走观察，预估未来央行两年期定存单利率可能会继续往上走，
〞今年两年期公债只剩下这一期，以今天往上反应的幅度来说是合理的。〞
    
    一大型银行交易员则称，从今天投标倍数达2.07倍来看，显示市场资金依旧相当充沛，银行体系仍有资金
去化的压力，料随着殖利率走扬，往上接手力道将相当强劲，估五年券若弹至0.60%附近即吸引买盘进场。
    
    台湾央行周四代财政部标售的两年期公债105/12期 意外出现不足额标售，为逾七个月来首次
，得标利率落在0.443%。 
    
    台湾央行周三标售300亿台币两年期定存单加权平均得标利率为0.449%，高于市场预估。 
       
    交易员预估，明日105/13期公债发行前交易殖利率区间估在0.59-0.61%；105/11期殖利率区间料在0.77-0
.80%。
    
      收盘价                     涨跌幅      报价(%)           区间(%)    成交值
  年    期别                     (基点)                                 (亿台币)
  期                                                                    
   5  105/13                      -0.84       0.5909     0.5815-0.5950     82.50
  10  105/11                      -0.53       0.7780      0.7700-07780      2.50
    
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  30    105/10                       没有成交
  20     105/9                       没有成交
  10    105/11                       没有成交
   5    105/08                        0.5850%
   3     105/1                       没有成交
   2    105/12                       没有成交
 (完)      

 (记者 罗两莎；审校 杨淑祯)

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