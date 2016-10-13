台湾债市：五年券发行前交易殖利率收小跌，两年券得标利率高于预期

* 五年105/13期指标债收小跌，终止连二日收升 * 两年期得标利率高于预期，促使五年和10年跌幅收敛 * 105/13期发行前交易殖利率明日区间料在0.59-0.61% * 明日10年期105/11期殖利率区间暂看0.77-0.80% 路透台北10月13日 - 台湾指标五年公债105/13期 周四发行前交易殖利率震荡收小跌；交易 员指出，由于今天标售的两年期公债105/12期 得标利率高于预期，显示市场认为短率将反弹，促 使五年和10年券殖利率跌幅明显收敛。 他们表示，今日早盘五年期105/13期随美债殖利率下跌而走低，盘中最低跌至0.5815%；惟两年期公债得 标利率为0.443%高于预期，且不足额发行，显示央行九月底停止降息后，市场认为利率距离底部不远，促使殖 利率跌幅大幅缩减；惟短线观察重点仍在美债殖利率走势。 〞两年期得标利率超乎市场预期，透露出大家对短端利率开始有要求的讯息。〞一位大型证券商交易员说 。 他说，本期两年公债银行业得标比重高达86.44%，大部分筹码都是被银行拿走，且从昨天央行两年期定存 单利率走高、今日两年期公债得标利率跟着往上走观察，预估未来央行两年期定存单利率可能会继续往上走， 〞今年两年期公债只剩下这一期，以今天往上反应的幅度来说是合理的。〞 一大型银行交易员则称，从今天投标倍数达2.07倍来看，显示市场资金依旧相当充沛，银行体系仍有资金 去化的压力，料随着殖利率走扬，往上接手力道将相当强劲，估五年券若弹至0.60%附近即吸引买盘进场。 台湾央行周四代财政部标售的两年期公债105/12期 意外出现不足额标售，为逾七个月来首次 ，得标利率落在0.443%。 台湾央行周三标售300亿台币两年期定存单加权平均得标利率为0.449%，高于市场预估。 交易员预估，明日105/13期公债发行前交易殖利率区间估在0.59-0.61%；105/11期殖利率区间料在0.77-0 .80%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 105/13 -0.84 0.5909 0.5815-0.5950 82.50 10 105/11 -0.53 0.7780 0.7700-07780 2.50 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 30 105/10 没有成交 20 105/9 没有成交 10 105/11 没有成交 5 105/08 0.5850% 3 105/1 没有成交 2 105/12 没有成交 (完) (记者 罗两莎；审校 杨淑祯)