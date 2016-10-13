香港新股：华润医药锁定国寿等八名基石投资者，IPO占比一半--销售文件

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透香港10月13日 - 路透周四获得销售文件显示，中国领先的综合医药公司--华润医药集团锁定中国人寿 、安邦等八名基石投资者，合占香港IPO（首次公开发售）一半比重。
文件显示，八名基石投资者包括广东恒健、国寿、Fujifilm（富士胶片） 、安邦等，认购金额合共9.161亿美元，以招股价区间中位数计，占比接近五成。
华润医药今天开始路演，初步拟发售约15.43亿股新股，招股价区间每股8.45-10.15港元，集资130-157亿港元，市值约522-627亿港元。
该公司预计于10月21日定价，28日在联交所挂牌上市，新股编号“3320”，每手买卖单位为500股，联席保荐人为美银美林 、建银国际、中金香港证券以及高盛 。
华润医药是中国华润集团旗下分支，主要从事制药、医药分销以及药品零售，其中包括知名品牌“三九”、“东阿阿胶”。按2015年收益计，该公司是中国第二大医药制造商、第一大非处方药制造商以及第二大医药分销商，在滋补中药、心血管药、感冒及流感药、大容量静脉输注及紧急避孕药方面拥有市场领先地位。
是次IPO集资所得款项，接近一半将用于并购国内药品产销业务，约三成半资金用于建立仓储物流设施、研发中心以及提升资讯科技系统。
以下为各基石投资者认购金额（亿美元）： 1 广东恒健 3.4 2 中国人寿 2.0 3 Fujifilm 1.057 4 Nordea Investment 0.902 5 英国利洁时(Reckitt Benckiser) 0.5 6 中国城通 0.5 7 安邦 0.5 8 利福国际 主席利銮鸿 0.302
总计 9.161 （完） (记者 雷美珍；审校 张喜良)
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