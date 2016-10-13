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亚洲 | 2016年 10月 13日 星期四 11:43 BJT

台湾股市：盘中下跌，电子企业公布财报前市场态度谨慎

路透台北10月13日 - 台湾股市周四盘中下跌，追随海外市场疲弱走势，在今日稍晚主要电子企业公布财报及财测前，市场持谨慎态度。

0317GMT，台湾加权股价指数 跌0.5%报9,208.10点，上日收升0.4%。

电子类指数 下挫0.6%，金融保险类指数 跌0.8%。

台积电 将在今日收盘后公布第四季财测，分析师称，预计其第三季季度获利将创纪录高位。

与此同时，大立光电 也将在收盘后公布第三季财报。

两家公司均是苹果 iPhone 7的元件供应商，分析师将从中寻觅有关苹果最新款手机需求情况的线索。

台积电和大立光电均跌逾1%。(完)

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