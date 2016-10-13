台湾股市：盘中下跌，电子企业公布财报前市场态度谨慎

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透台北10月13日 - 台湾股市周四盘中下跌，追随海外市场疲弱走势，在今日稍晚主要电子企业公布财报及财测前，市场持谨慎态度。
0317GMT，台湾加权股价指数 跌0.5%报9,208.10点，上日收升0.4%。
电子类指数 下挫0.6%，金融保险类指数 跌0.8%。
台积电 将在今日收盘后公布第四季财测，分析师称，预计其第三季季度获利将创纪录高位。
与此同时，大立光电 也将在收盘后公布第三季财报。
两家公司均是苹果 iPhone 7的元件供应商，分析师将从中寻觅有关苹果最新款手机需求情况的线索。
台积电和大立光电均跌逾1%。(完)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。