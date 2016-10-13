中国汇市：人民币早盘续刷逾六年新低逼近6.73元，离岸流动性再度趋紧

* 人民币早盘一度逼近6.73元，与中间价续刷新逾六年低点

* 市场自发性均衡也明显缓和大行维稳压力

* 短期仍有调整空间，具体需看监管容忍度

* 离岸人民币流动性再度趋紧

* 中国贸易数据疲弱对汇市影响有限

路透上海10月13日 - 人民币兑美元即期 周四早盘一度逼近6.73元关口，与七连跌的中间价联袂刷新逾六年低点。交易员称，隔夜美元指数再度上行，早盘客盘仍略偏购汇；不过市场自发性均衡也明显缓和大行维稳压力，短期汇价或仍有一定调整空间，具体则需看监管容忍度。

他们并指出，今日最新公布的中国9月贸易数据逊于预期，但对汇市影响有限；而离岸人民币 刷新半年低点至6.74元附近，与在岸价差略有扩大，但其跌势或因离岸人民币流动性再度趋紧而受限。

“美指这波涨得有点快了，...这两天都没太看到大行的身影，容忍度确实比以前要高，但具体这波会调整到哪其实还得看央行的意思。”一外资行交易员称。

离岸人民币资金继续趋紧，香港离岸人民币银行同业隔夜拆放利率(HIBOR) 今日报3.84217%，较昨日劲升一个百分点；离岸隔夜人民币掉期隐含利率 早盘也一度升至5.791的近一个月新高。

北京时间11:50，人民币兑美元 即期报6.7268元，上日收报6.7139元，夜盘终报6.72元。今日人民币兑美元中间价 报6.7296元，上日中间价为6.7258元。人民币兑美元即期成交额 为114.8亿美元，上日半日为110.23亿美元。

中国海关总署周四公布，以美元计价9月出口 同比下降10%，为今年2月来最低，进口 同比下降1.9%，当月贸易顺差 为419.89亿美元。

全球汇市方面，美元周四盘初盘旋在七个月高位附近，因对美国不久后将加息的预期升温；欧元兑美元陷于两个半月低点附近。

美联储周三发布的9月货币政策会议记录显示，多位有投票权的委员认为，如果美国经济继续增强，应该会在“相对短的时间内”加息。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.907元, 上日尾盘为6.8955元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.7371元, 上一交易日尾盘报6.726元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率 为6.724，人民币兑欧元 、日圆 和英镑 参考汇率为7.4187、6.4826和8.1959。