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亚洲 | 2016年 10月 13日 星期四 12:10 BJT

香港个股：汇丰控股早盘收跌1.36%，上日在伦敦回购近1,900万英镑股份

路透香港10月13日 - 欧洲最大银行--汇丰控股 周四香港早盘收跌1.36%，上日在伦敦回购近1,900万英镑的股份。

该股早盘收报57.9港元，大市恒生指数 则跌1.12%。

该行今天在联交所的声明称，周三在伦敦买入约305.3万股普通股，按成交量加权平均价每股6.1664英镑计，涉资约1,882.4万英镑。

截至10月12日，汇丰累计回购147,406,069股普通股，金额约8.46亿英镑。

汇丰今年上半年获利下降29%，略低于预估，因营收受到英国及香港核心市场经济增速放缓的打击，但汇丰宣布计划回购至多25亿美元股票令投资者欢欣鼓舞。

该公司于业绩公布翌日随即委任高盛 负责回购股份事宜并即日开始回购行动，至不迟于12月31日完成。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)

(记者 雷美珍；审校 杨淑祯)

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