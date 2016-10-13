中国货币市场：MLF有望续做支撑资金面，14天逆回购缺席影响暂不明显

路透上海10月13日 - 中国银行间市场周四资金供求较为平衡，此前传出MLF(中期借贷 便利)可能续做的消息，支撑机构信心。公开市场连续净回笼，14天逆回购亦暂时缺席，但 在大行稳定供给下，影响暂不明显。 本周以来，央行公开市场连续四日净回笼，累计规模4,150亿元人民币。另外，继28天 期逆回购在长假后退出之后，今日14天期品种亦缺席，仅保留七天期一种。 上海一银行交易员称，14天逆回购缺席，应该和需求不足有关。现在“资金总量还可以 ，央行掌握的数据比较全面，应该会保持市场平衡的。” 对于后市，她认为，本月有缴税、MLF到期等多个抽紧流动性因素，预计央行将通过续 做MLF、扩大逆回购规模等稳定市场，总体不会有大碍，但不排除会出现一些小的波动。 此前有交易员透露，今日有2,595亿元的MLF到期，央行已就此进行询量。 据路透统计，10月共有5,575亿元MLF到期，除今日外，另外还有10月18日到期1,320亿 元，10月25日到期1,660亿元。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间12:00 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.1117 2.1064 +0.53 七天 2.2977 2.2909 +0.68 14天 2.4416 2.4336 +0.80 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 3.8100 0.5300 +328.00 七天 2.3750 2.1650 +21.00 14天 2.4250 2.3800 +4.50 回购定盘利率 其中:隔夜 2.1200 2.1100 +1.00 七天 2.4100 2.3900 +2.00 14天 2.6000 2.6000 +0.00 Shibor 其中:隔夜 2.1510 2.1500 +0.10 七天 2.3780 2.3830 -0.50 三个月 2.8025 2.8015 +0.10 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)