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亚洲 | 2016年 10月 13日 星期四 12:10 BJT

中国货币市场：MLF有望续做支撑资金面，14天逆回购缺席影响暂不明显

路透上海10月13日 - 中国银行间市场周四资金供求较为平衡，此前传出MLF(中期借贷
便利)可能续做的消息，支撑机构信心。公开市场连续净回笼，14天逆回购亦暂时缺席，但
在大行稳定供给下，影响暂不明显。
    
    本周以来，央行公开市场连续四日净回笼，累计规模4,150亿元人民币。另外，继28天
期逆回购在长假后退出之后，今日14天期品种亦缺席，仅保留七天期一种。 
    
    上海一银行交易员称，14天逆回购缺席，应该和需求不足有关。现在“资金总量还可以
，央行掌握的数据比较全面，应该会保持市场平衡的。”
    
    对于后市，她认为，本月有缴税、MLF到期等多个抽紧流动性因素，预计央行将通过续
做MLF、扩大逆回购规模等稳定市场，总体不会有大碍，但不排除会出现一些小的波动。
    
    此前有交易员透露，今日有2,595亿元的MLF到期，央行已就此进行询量。
    
    据路透统计，10月共有5,575亿元MLF到期，除今日外，另外还有10月18日到期1,320亿
元，10月25日到期1,660亿元。
    
    以下为主要货币市场利率报价:      
 北京时间12:00                今日(%)     上日(%)     变动(bp)
 质押式回购加权平均利率                                   
 其中:隔夜                      2.1117     2.1064          +0.53
  七天                          2.2977     2.2909          +0.68
 14天                           2.4416     2.4336          +0.80
 上海证交所质押式回购利率                                       
 其中:隔夜                      3.8100     0.5300        +328.00
  七天                          2.3750     2.1650         +21.00
  14天                          2.4250     2.3800          +4.50
 回购定盘利率                                                   
 其中:隔夜                      2.1200     2.1100          +1.00
  七天                          2.4100     2.3900          +2.00
  14天                          2.6000     2.6000          +0.00
 Shibor                                                         
 其中:隔夜                      2.1510     2.1500          +0.10
 七天                           2.3780     2.3830          -0.50
 三个月                         2.8025     2.8015          +0.10
    备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完)

 (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)

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