中国债市动态：贸易数据羸弱现券收益率略回落，但向下突破仍无动力

路透上海10月13日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率略回落，国债期货亦小幅回暖。9月进出口数据羸弱再次印证经济依旧未脱泥沼，基本面的支撑力度仍在，债市在连两日小幅调整后回稳。

交易员指出，短期内还在经济数据密集发布期，但由于谨慎预期一直占据主流，因此即便后续数据较差对债市的进一步推动力也有限，目前制约市场的主要因素仍是资金成本难见下降空间，现券收益率向下突破仍无动力。

“早上（收益率）往上冲一点，10点以后下来了，（贸易）数据不好，另外前两天国债期货也调整了不少，有反弹的动力，对现券也有点带动，”上海一银行交易员称。

北京一银行交易员谈到，进出口数据的疲弱明显超预期，市场也止住小幅调整步伐，但人气也并未明显转旺，因为“大家对数据差已经习惯了。”

中国海关总署周四公布，以美元计价9月出口 同比下降10%，为今年2月来最低，进口 同比下降1.9%，路透调查预估中值分别为下降3%和增长1%。

上述上海的银行交易员表示，经过近几天的震荡后，目前的收益率仅略低于国庆长假前的水平，若要继续向下突破，仅靠疲弱的经济数据难以实现，还需突破性的利好因素来推动，“（二级市场）10年国开要击穿3%不会那么容易。”

他并认为，如果资金利率下不来，以当前的收益率水平交易盘腾挪空间很有限，而因为汇率贬值压力以及房地产调控等因素存在，短期内对央行的政策又很难有太多期待。

中国央行公开市场操作周四时隔逾一个半月以来，重回七天期逆回购单品种操作。市场人士认为，目前流动性整体平衡，且国庆长假后市场对较长期限品种的资金需求不佳；不过未来市况有变时，14天或28天期的品种仍将重现身影。

一级市场方面，进出口银行上午招标的一年新发债、10年和20年期固息增发债中标利率（收益率）为2.22%、3.0720%和3.3995%，对应投标倍数为2.75倍、4.98倍和2.64倍。

剩余期限近10年的国开债160210最新报价 在3.0950%/3.0875%，上日尾盘为3.1050%/3.10%。