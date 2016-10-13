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亚洲 | 2016年 10月 13日 星期四 12:41 BJT

澳新汇市：澳元因疲弱中国数据而下跌；新西兰元处于两个半月低位

0400 GMT，澳元兑美元跌0.4%，报0.7532美元。不过中国自澳洲进口铁矿石与煤表现持坚，多少抵销了此一冲击。中国为澳洲首要贸易伙伴，铁矿石与煤则是澳洲的主要大宗商品。

部分分析师表示，数据疲软引发市场担忧未来几个月中国可能让人民币贬值，进而引发该区域其他地区出现通缩压力。

“中国出口持续表现欠佳，让我们愈加认为中国央行将持续近期政策，在未来几季让人民币缓步贬值，”Capital Economics分析师在报告中写道。

新西兰元兑美元 跌至接近两个半月低点0.7058美元，持续疲弱表现。(完)

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(编译 戴素萍/陈宗琦；审校 王兴亚/龚芳)

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