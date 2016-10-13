表格：韩国央行对2016和2017年主要经济指标的最新预估

路透首尔10月13日 - 以下是韩国央行对2016年和2017年主要经济指 标修正后的预估值：(除非特殊说明，均为较上年同期的百分比变化) 2016年 2017年 修正后 *前次 修正后 *前次 国内生产总值(GDP) 2.7 2.7 2.8 2.9 民间消费 2.4 2.3 2.2 2.2 设备投资 -3.9 -2.1 2.3 3.2 IP产品投资 2.3 1.5 2.9 2.1 建设投资 10.5 6.7 4.1 3.0 商品出口 1.0 0.9 2.5 2.6 商品进口 1.0 0.3 2.1 2.1 消费者物价指数(CPI) 1.0 1.1 1.9 1.9 核心年通胀率(%) 1.6 1.8 1.8 1.9 失业率(%) 3.8 3.8 3.8 3.7 经常帐(10亿美元) 97.0 95.0 80.0 80.0 ---------------- 最近几年实际GDP增幅(%) 2015 2.6 2014 3.3 2013 2.9 2012 2.3 2011 3.7 2010 6.5 ---------------- *为2016年7月14日所公布。 --国际货币基金组织(IMF)对韩国经济成长率的最新预估为2016年增 长2.7%，2017年成长2.9%。 --企划财政部6月时预估今年经济成长率为2.8%。 --韩国央行计划下次在1月公布2016及2017年的预估修正值，届时还 将公布对2018年的预估。 数据来源：韩国央行。(完) (编译 王兴亚；审校 艾茂林)