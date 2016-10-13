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亚洲 | 2016年 10月 13日 星期四 12:50 BJT

表格：韩国央行对2016和2017年主要经济指标的最新预估

路透首尔10月13日 - 以下是韩国央行对2016年和2017年主要经济指
标修正后的预估值：(除非特殊说明，均为较上年同期的百分比变化)   
  
                               2016年　 　      2017年
                          修正后   *前次    修正后 *前次
    国内生产总值(GDP)        2.7     2.7     2.8     2.9
     民间消费                2.4     2.3     2.2     2.2
     设备投资               -3.9    -2.1     2.3     3.2
     IP产品投资              2.3     1.5     2.9     2.1 
     建设投资               10.5     6.7     4.1     3.0
     商品出口                1.0     0.9     2.5     2.6
     商品进口                1.0     0.3     2.1     2.1
    消费者物价指数(CPI)      1.0     1.1     1.9     1.9
    核心年通胀率(%)          1.6     1.8     1.8     1.9 
    失业率(%)                3.8     3.8     3.8     3.7
    经常帐(10亿美元)        97.0    95.0    80.0    80.0
    ----------------
    最近几年实际GDP增幅(%)
    2015   2.6
    2014   3.3
    2013   2.9
    2012   2.3
    2011   3.7
    2010   6.5
    ----------------
    
    *为2016年7月14日所公布。

    --国际货币基金组织(IMF)对韩国经济成长率的最新预估为2016年增
长2.7%，2017年成长2.9%。
    --企划财政部6月时预估今年经济成长率为2.8%。
    --韩国央行计划下次在1月公布2016及2017年的预估修正值，届时还
将公布对2018年的预估。

    数据来源：韩国央行。(完)
      

 (编译 王兴亚；审校 艾茂林)

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