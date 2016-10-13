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亚洲 | 2016年 10月 13日 星期四 13:19 BJT

新西兰经济：虽然经济增长稳健，但预计央行下月仍将降息

连续第二次录得年度财政盈余，得益于经济强劲增长，带动核心税收收入增长38亿新西兰元。4-6月，新西兰经济较上年同期增长3.6%，而且周四出炉的数据显示，经济没有放缓迹象。

不过，大多数经济学家预测，新西兰央行在11月10日会降息至历史低点1.75%，以便推高通胀率。

“尽管经济增长情况支持不降息，但通胀环境疲软，令官方隔夜拆款利率倾向于下行，第三季消费者物价指数(CPI)数据也不太可能阻挡央行在11月降息，”澳新银行资深经济学家Philip Borkin称。

新西兰央行承担着把年通胀率维持在1-3%区间的任务，而且侧重点是维持在该区间中点。(完) (编译 李春喜/侯雪苹；审校 王丽鑫/汪红英)

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