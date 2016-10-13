新西兰经济：虽然经济增长稳健，但预计央行下月仍将降息

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
连续第二次录得年度财政盈余，得益于经济强劲增长，带动核心税收收入增长38亿新西兰元。4-6月，新西兰经济较上年同期增长3.6%，而且周四出炉的数据显示，经济没有放缓迹象。
不过，大多数经济学家预测，新西兰央行在11月10日会降息至历史低点1.75%，以便推高通胀率。
“尽管经济增长情况支持不降息，但通胀环境疲软，令官方隔夜拆款利率倾向于下行，第三季消费者物价指数(CPI)数据也不太可能阻挡央行在11月降息，”澳新银行资深经济学家Philip Borkin称。
新西兰央行承担着把年通胀率维持在1-3%区间的任务，而且侧重点是维持在该区间中点。(完) (编译 李春喜/侯雪苹；审校 王丽鑫/汪红英)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。