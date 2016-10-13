《国际主要央行公开市场操作一览》--10月13日

路透上海10月13日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)2015年12月16日实施近10年来的首次升息，表明其相信美国经济在2007-2009年金融危机期间的伤痛已基本痊愈。美联储9月维持利率不变，但强烈暗示仍可能在年底前收紧货币政策，因就业市场进一步改善。

欧洲央行(ECB)3月10日将量化宽松资产购买规模从每月600亿欧元扩大至800亿欧元，高于市场预计的扩大至700亿欧元，并将存款工具利率从负0.30%下调至负0.40%。ECB还将主要再融资利率从0.05%下调至0.00%，将银行从欧洲央行隔夜借款的边际借贷利率从0.3%下调至0.25%。

欧洲央行7月21日维持利率不变，但为祭出进一步政策刺激打下伏笔，凸显经济前景充 满不确定性，布满风险暗礁。

日本央行今年1月29日意外宣布对金融机构存放在央行的部分资金实施负利率，7月29日宣布进一步扩大货币政策计划，温和增加购买上市交易基金(ETF)。9月21日再大幅调整货币政策框架，改为以利率为目标，此前使用了三年多但没能提振经济的大规模印钞措施退居其次。但没有进一步调低负利率，也没有扩大资产购买目标。

台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金。

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)自上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 加权中标利率

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临时操作：

10/12 隔夜逆回购 -1,886.71 0.25%(固定利率)

10/11 隔夜逆回购 -2,015.46 0.25%(固定利率)

10/7 四天逆回购 -2,260.65 0.25%(固定利率)

10/6 隔夜逆回购 -2,376.19 0.25%(固定利率)

永久操作：

10/12 买入MBS 5.01 --

10/12 买入MBS 25.90 --

10/11 买入MBS 16.30 --

10/7 买入MBS 5.17 --

10/6 买入MBS 27.19 --

《本周主要新闻》

--美国联邦储备理事会(FED/美联储)9月货币政策会议记录显示，多位有投票权的委员认为，如果美国经济继续增强，应该会在“相对短的时间内”加息。

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来，通过反向交易向市场注入流动性。具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

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10/12 七天期反向交易 1.8亿美元 0.91%(固定利率)

10/11 七天期反向交易 328.86 0%(固定利率)

《本周主要新闻》

--欧洲央行9月会议记录显示，与会的利率政策制定者一致认为欧元区经济需要持续的货币政策支持，并指出基础通胀没有显露出复苏迹象。

--知情消息人士透露，欧洲央行下周可能讨论对资产购买计划进行技术性调整，但可能要推迟到12月再做决定，届时还会决定这项计划3月到期后是否继续实施。

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

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周三 308,970

上周三 309,820

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当期变化 -850

金融机构在日本央行的活期账户余额包括：银行在央行的准备金和超额准备金，以及银行和其他金融机构在央行的活期存款。活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况。

日本央行每天在公开市场进行多次操作，使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等，此外日本央行也会采用自己发行的债务工具，操作方法则主要包括购和买断。

《本周主要新闻》

--日本央行总裁黑田东彦表示，准备好在必要时再次放宽货币政策，包括进一步调降负利率，以刺激低迷的经济和通胀。

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单，91天期存单利率0.65%。

《本周主要新闻》

--台湾央行周三发行2,028亿台币定存单，与当日定期存单到期金额2,028亿台币相较，存单到期余额持平不变。

--台湾央行周二发行4,363.30亿台币定存单，与当日定期存单到期金额6,863.30亿台币相较，存单到期余额减2,500亿台币。 (完)