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亚洲 | 2016年 10月 13日 星期四 13:13 BJT

《汇市简讯》澳元/美元后市持续看跌

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* 澳元在亚洲盘继续挣扎，澳元下跌0.4%至0.7535美元

* 澳元兼具风险/商品货币性质，现在显然因这两方面而受到夹击

* 中国贸易数据疲弱引人忧心

* 美联储年底前可能升息，是目前最有说服力的操作题材，这给澳元带来更沉重的压力

* 下一道技术面目标位在8月就业数据公布后于9月19日所及的低点0.7473(完) (编译 李婷仪 审校 张若琪)

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