中国新债：铁路总公司周五将招标发行200亿元固息债，期限10年和20年

路透上海10月13日 - 中国铁路总公司周四公告，将于周五(14日)招标发行今年第三期 铁路建设债券，规模共200亿元人民币，其中10年期品种150亿元，20年期50亿元。 刊登在中国债券信息网的公告显示，该期债采用单一利率(荷兰式)招标方式，具体招标 时间为10月14日上午10:00-11:00。10年和20年期招标利率区间分别为2.53%-3.53%、2.83%- 3.83%。 上述债券按年付息，起息日、缴款截止日和发行期均为10月17日，牵头主承销商为摩根 士丹利华鑫证券，联席主承销商包括国泰君安证券、申万宏源证券、中信建投证券、中德证 券和中金公司。 本期债券由铁路建设基金提供担保，中诚信国际信用评级有限责任公司对发行人和本期 债券信用评级均为AAA。 以下为今年以来铁道债的招标情况： 10年期 20年期 招标日 利率 倍数 利率 倍数 9/14 3.15% 5.22 3.42% 5.55 9/23 3.09% 3.06 3.38% 4.51 10/14 中国国家发改委此前核准中国铁路总公司分期发行3,000亿元人民币铁路建设债券（企 业债），所筹2,000亿元资金用于铁路建设项目和装备购置，1,000亿元用于债务结构调整。 其中今年发行1,700亿元，550亿元用于长沙至昆明的铁路客运专线等31个铁路建设项目，50 0亿元用于装备购置，650亿元用于债务结构调整。 发改委并称，中国铁路建设债券为政府支持债券，其投资人所得税减半征收的优惠政策 继续延续；各期铁路建设债券由铁路建设基金提供不可撤销连带责任担保。 中国债券信息网统计数据显示，2015年铁路总公司共发行1,500亿元铁路建设债券，期 限包括10年和20年两种。(完) 参看详情，请点选 here here (发稿 边竞；审校 曾祥进)