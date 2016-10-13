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亚洲 | 2016年 10月 13日 星期四 13:27 BJT

中国新债：铁路总公司周五将招标发行200亿元固息债，期限10年和20年

路透上海10月13日 - 中国铁路总公司周四公告，将于周五(14日)招标发行今年第三期
铁路建设债券，规模共200亿元人民币，其中10年期品种150亿元，20年期50亿元。
        
    刊登在中国债券信息网的公告显示，该期债采用单一利率(荷兰式)招标方式，具体招标
时间为10月14日上午10:00-11:00。10年和20年期招标利率区间分别为2.53%-3.53%、2.83%-
3.83%。
    
    上述债券按年付息，起息日、缴款截止日和发行期均为10月17日，牵头主承销商为摩根
士丹利华鑫证券，联席主承销商包括国泰君安证券、申万宏源证券、中信建投证券、中德证
券和中金公司。
    
    本期债券由铁路建设基金提供担保，中诚信国际信用评级有限责任公司对发行人和本期
债券信用评级均为AAA。
    
    以下为今年以来铁道债的招标情况：    
                     10年期                  20年期
   招标日       利率        倍数        利率        倍数
    9/14       3.15%        5.22       3.42%        5.55
    9/23       3.09%        3.06       3.38%        4.51
   10/14                                              
    
    中国国家发改委此前核准中国铁路总公司分期发行3,000亿元人民币铁路建设债券（企
业债），所筹2,000亿元资金用于铁路建设项目和装备购置，1,000亿元用于债务结构调整。
其中今年发行1,700亿元，550亿元用于长沙至昆明的铁路客运专线等31个铁路建设项目，50
0亿元用于装备购置，650亿元用于债务结构调整。 
        
    发改委并称，中国铁路建设债券为政府支持债券，其投资人所得税减半征收的优惠政策
继续延续；各期铁路建设债券由铁路建设基金提供不可撤销连带责任担保。
    
    中国债券信息网统计数据显示，2015年铁路总公司共发行1,500亿元铁路建设债券，期
限包括10年和20年两种。(完)  
    
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 (发稿 边竞；审校 曾祥进)

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