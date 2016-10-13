中国新债：福建定向发行313.9亿元一般和专项地方债，利率较下限上浮15%

路透上海10月13日 - 中国福建省财政厅周四公告，当日采用定向承销方式发行了总额313.9169亿元人民 币一般和专项地方债。其中一般债包括三、五、七和10年期四个品种，利率分别为2.76%、2.90%、3.11%和3.0 9%，较区间下限（国债5日均值）上浮15%。 专项债期限含五年和10年期，利率与一般债相同。 以下为本次定向地方债具体发行情况： 债券类别 规模（亿元 期限（年 利率（% 基准利率（% 上浮基点（bp 上浮幅度（% ） ） ） ） ） ） 一般债券 7.1276 3 2.76 2.40 36 15 21.3821 5 2.90 2.52 38 15 21.3821 7 3.11 2.70 41 15 21.3821 10 3.09 2.69 40 15 小计 71.2739 专项债券 121.3216 5 2.90 2.52 38 15 121.3214 10 3.09 2.69 40 15 小计 242.6430 总计 313.9169 财政部此前明确今年各地地方债发行节奏，要求地方财政着手改善地方债流动性，并探索面向社会保险基 金、住房公积金、企业年金、职业年金、保险公司等机构投资者和个人投资者发行地方债，推进地方债投资主 体多元化。 2015年中国地方政府债累计发行38,350.6188亿元，其中公开招标占比近八成，定向发行占比约两成。 而截止目前，2016年地方债发行规模已逾5万亿元。(完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here here (发稿 吴芳； 审校 曾祥进)