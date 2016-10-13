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亚洲 | 2016年 10月 13日 星期四 13:32 BJT

中国新债：福建定向发行313.9亿元一般和专项地方债，利率较下限上浮15%

路透上海10月13日 - 中国福建省财政厅周四公告，当日采用定向承销方式发行了总额313.9169亿元人民
币一般和专项地方债。其中一般债包括三、五、七和10年期四个品种，利率分别为2.76%、2.90%、3.11%和3.0
9%，较区间下限（国债5日均值）上浮15%。
    
    专项债期限含五年和10年期，利率与一般债相同。

    以下为本次定向地方债具体发行情况： 
    
 债券类别   规模（亿元   期限（年  利率（%   基准利率（%  上浮基点（bp  上浮幅度（%
                ）          ）        ）         ）            ）            ）
 一般债券     7.1276        3        2.76       2.40           36            15
              21.3821       5        2.90       2.52           38            15
              21.3821       7        3.11       2.70           41            15
              21.3821       10       3.09       2.69           40            15
   小计       71.2739                                                         
 专项债券    121.3216       5        2.90       2.52           38            15
             121.3214       10       3.09       2.69           40            15
   小计      242.6430                                                               
   总计      313.9169                                                               
 
    财政部此前明确今年各地地方债发行节奏，要求地方财政着手改善地方债流动性，并探索面向社会保险基
金、住房公积金、企业年金、职业年金、保险公司等机构投资者和个人投资者发行地方债，推进地方债投资主
体多元化。        

    2015年中国地方政府债累计发行38,350.6188亿元，其中公开招标占比近八成，定向发行占比约两成。 
而截止目前，2016年地方债发行规模已逾5万亿元。(完)

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 (发稿 吴芳； 审校 曾祥进)

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