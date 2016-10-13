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亚洲 | 2016年 10月 13日 星期四 13:46 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：中国贸易数据加剧市场避险情绪

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* 美元/日圆跌0.35%，澳元/美元跌0.26%，新西兰元/美元跌0.04%，英镑/美元跌0.14%

* 美元/韩元涨0.85%，美元/人民币离岸市场汇率涨0.18%，美元/马币涨0.42%，美元/印度卢比涨0.41%

* E-迷你标普500指数期货跌0.63%，日经指数跌0.3%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌1.08%，西德克萨斯中质油(WTI)跌0.86%，美国指标公债收益率报1.7464%

* 中国9月出口增速创七个月最低，进口再度转负

* 日本央行下次会议料下调通胀率预测，或暂不放松政策--消息

* 欧洲盘初：tmsnrt.rs/2eaw4hx (完)

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全部现汇报价 (编译 刘秀红；审校 汪红英)

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