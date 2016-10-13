《汇市简讯》欧洲盘初：中国贸易数据加剧市场避险情绪

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
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* 美元/日圆跌0.35%，澳元/美元跌0.26%，新西兰元/美元跌0.04%，英镑/美元跌0.14%
* 美元/韩元涨0.85%，美元/人民币离岸市场汇率涨0.18%，美元/马币涨0.42%，美元/印度卢比涨0.41%
* E-迷你标普500指数期货跌0.63%，日经指数跌0.3%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌1.08%，西德克萨斯中质油(WTI)跌0.86%，美国指标公债收益率报1.7464%
* 中国9月出口增速创七个月最低，进口再度转负
* 日本央行下次会议料下调通胀率预测，或暂不放松政策--消息
* 欧洲盘初：tmsnrt.rs/2eaw4hx (完)
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全部现汇报价 (编译 刘秀红；审校 汪红英)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。