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亚洲 | 2016年 10月 13日 星期四 14:25 BJT

新兴汇市：坡元触及七个月低点；多数亚币受中国贸易数据打压

亚洲     当日  今年以来   2015年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆            103.79    104.18   +0.38  +15.91    120.30
    坡元            1.3850    1.3845   -0.04   +2.35    1.4175
    台币          31.760    31.629   -0.41   +4.11    33.066
    韩元           1134.56   1123.60   -0.97   +3.56   1174.95
    泰铢             35.70     35.73   +0.08   +0.90     36.02
    菲律宾披索       48.55    48.540   -0.16   -3.40     46.90
    印尼卢比      13050.00  13017.00   -0.25   +5.63  13785.00
    印度卢比       66.84     66.53   -0.03   -1.03     66.15
    马币            4.2130    4.1900   -0.07   +1.83    4.2900
    人民币          6.7270    6.7200   +0.01   -3.49    6.4921
    注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价     (完)
    
      
      
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 (编译 张若琪/王兴亚/王丽鑫/侯雪苹；审校 李春喜/孙茉莉/艾茂林/汪红英)

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