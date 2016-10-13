《路透晚报》--10月13日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国数据：9月进出口双降逊预期，外需持续疲软人民币汇率承压

受全球需求疲弱及去年基数偏高影响，中国9月美元计价出口同比降幅创七个月最大，当月进口同比亦再度转为负值。尽管分季度来看外贸底部企稳迹象初步显现，四季度随着海外消费季到来，出口有可能略微转好；但支持外贸反弹的基础尚不牢固，面临的困难也并非短期。9月以美元计价出口同比下降10%，进口同比下降1.9%。

--中国经济：煤炭价格回升与去产能有关，但上涨缺乏市场基础--发改委

针对近期煤炭价格回升较快，中国国家发改委新闻发言人赵辰昕周四称，这与煤炭行业去产能有关，但从供需形势看，中国煤炭产能严重过剩、供大于求的趋势目前没有根本改变。目前煤炭领域完全有条件、有能力保障稳定供应。

--中国经济：研究制定地方政府偿还欠款计划，放开民间投资市场准入--发改委

中国国家发展改革委员会称，要研究制定“地方政府偿还欠款计划”，对于依法依规应由地方政府偿还的拖欠企业的工程款、物资采购款、保证金等，督促地方政府制定分期还款计划。

--中国能源：9月全社会用电量同比增长6.9%，前三季度同比增长4.5%--发改委

中国国家发改委称，今年前三季度全国全社会用电量约43,885亿千瓦时，同比增长4.5%，增速较去年同期回升3.7个百分点；单独9月全社会用电量约4,965亿千瓦时，同比增长6.9%，增速同比大幅回升7个百分点。

--中国经济：9月审核固定资产投资项目23个，共3,197亿元--发改委

中国国家发改委称，9月发改委审核固定资产投资项目23个，共3,197亿元人民币，主要集中在交通、水利和能源领域。

--中国经济：发改委批复厦门及乌鲁木齐城轨建设两项目，总投资逾1,300亿

为应对经济下行压力，中国继续加快政府投资核准进度。国家发改委称，批复厦门市城市轨道交通第二期建设规划、乌鲁木齐市城市轨道交通第二期建设规划两项目，总投资1,339.02亿元人民币。

--《焦点》中国9月大宗商品进口如火如荼，尽管经济依然堪忧

周四公布的海关数据显示，上月中国大举进口原油、煤炭、铁矿石等大宗商品，尽管中国政府出手为过热的房地产市场降温，且这个全球第二大经济体的健康状况依然堪忧。

--中国外贸：2017年粮食和棉花进口关税配额公布，数量和2016年一致--发改委

中国国家发改委近日发布2017年粮食和棉花进口关税配额数量，其中小麦963.6万吨、玉米720万吨、大米532万吨、棉花89.4万吨。这和2016年释放的配额数量完全一致。

--中国经济：王健林家族第三次位列中国首富，马云居第二--胡润百富

胡润研究院周四发布2016年度中国胡润百富榜，万达集团董事长王健林及其家族以2,150亿元人民币财富第三次成为中国首富，阿里巴巴董事局主席马云及其家族以2,050亿元财富名列第二位。

--中国经济：交银财富景气指数下降，不动产刚需和多套房家庭投资意愿分化

中国第五大商业银行--交通银行发布的最新交银中国财富景气指数有所下降，小康家庭对未来财务状况的预期并不乐观；同时，不动产投资意愿指数下降，刚需家庭和多套房家庭对未来不动产投资意愿出现明显分化。

--中国环保：前三季空气质量最差十城河北占六，北京优良天数过半--环保部

中国环境保护部公告称，河北在前三季度74个城市中空气质量最差十城中占六席，9月则占六席；北京前三季度优良天数比例过半，9月则逾六成。

--中国反腐：海南省原副省长谭力被判无期，因非法收受财物逾8,000万元--新华

新华社报导，海南省委原常委、省政府原副省长谭力14年间非法收受他人财物共计折合人民币逾8,000万元人民币，因受贿罪判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。

【金融】

--中国央行：开展非银行支付机构专项整治，建立客户备付金集中存管制度

中国央行宣布开展非银行支付机构风险专项整治工作，重点内容包括建立支付机构客户备付金集中存管制度，逐步取消对支付机构客户备付金的利息支出，规范支付机构开展跨行清算行为。

--中国金融：专项整治通过互联网开展资产管理及跨界从事金融业务风险--央行

中国央行等17部委周四联合发文，称将规范各类互联网金融业态，对通过互联网开展资产管理及跨界从事金融业务风险进行专项整治；重点查处通过多类资产管理产品嵌套开展资产管理业务以规避监管要求的互联网企业。

--中国证券：持牌金融机构不得通过互联网跨界开展活动进行监管套利--证监会

中国证监会周四要求，对于证券、基金和期货公司等持牌金融机构与互联网企业合作业务进行全面排查，持牌金融机构不得与未取得相应业务资质的互联网金融从业机构合作，合作开展业务不得通过互联网跨界开展金融活动进行监管套利。

--中国房地产：央行就楼市调控召集银行开会，要求强化信贷管理--财新

中国对房地产市场严格调控仍在持续推进中。财新网报导，中国央行周三就房地产调控召集17家商业银行开会，要求各银行强化住房信贷管理，控制好相关贷款风险。

--中国金融：央行就信用评级业管理暂行办法征求意见，要求信息共享

中国央行发布信用评级业管理暂行办法征求意见，要求建立信用评级机构及其高级管理人员的信用档案，并实现信息公开与共享；同时，要求信用评级机构和评级人员保持独立性。

--中国金融：金融市场业务应成为商业银行转型发展重点方向--交行董事长

中国交通银行董事长牛锡明称，随着利率、汇率市场化的稳步推进，及互联网金融、金融脱媒的快速发展，商业银行面临转型发展挑战。在新金融形势下，金融市场业务应成为商业银行转型发展的重点方向，实现由资产持有型银行向交易型银行的转变。

--中国金融：银行业应强化风险管理和产品创新来提升价值创造--麦肯锡

中国银行业正面临利差缩减、行业景气波动剧烈的经济新常态。国际咨询公司麦肯锡发布最新报告指出，国内银行业现阶段面临严重依赖利息收入、资产质量趋于恶化及资本回报提升三大挑战，银行业应从产品创新和提高综合收入、强化风险管理等方面提升价值创造能力。

【固定收益】

---中国公开市场：时隔一个半月重回七天逆回购单品种操作，长期限需求减弱

中国央行公开市场操作周四时隔逾一个半月以来，重回七天期逆回购单品种操作。市场人士认为，目前流动性整体平衡，且国庆长假后市场对较长期限品种的资金需求不佳；不过未来市况有变时，14天或28天期的品种仍将重现身影。

--中国债市动态：贸易数据羸弱现券收益率略回落，但向下突破仍无动力

中国银行间债市周四早盘现券收益率略回落，国债期货亦小幅回暖。9月进出口数据羸弱再次印证经济依旧未脱泥沼，基本面的支撑力度仍在，债市在连两日小幅调整后回稳。

--中国货币市场：MLF有望续做支撑资金面，14天逆回购缺席影响暂不明显

中国银行间市场周四资金供求较为平衡，此前传出MLF(中期借贷便利)可能续做的消息，支撑机构信心。公开市场连续净回笼，14天逆回购亦暂时缺席，但在大行稳定供给下，影响暂不明显。

--新债招标：进出口行10年债收益率3.0720%，20年3.3995%--业内人士

业内人士透露，中国进出口银行上午招标的一年新发债、10年和20年期固息增发债中标利率（收益率）为2.22%、3.0720%和3.3995%，对应投标倍数为2.75倍、4.98倍和2.64倍。

--新债招标：湖南三及五年专项地方债利率落下限，10年上浮10bp--业内人士

业内人士透露，中国湖南省下午招标的三、五及10年专项地方债，中标利率分别为2.40%、2.52%和2.79%，其中三、五年落于投标区间下限，10年期上浮10bp(基点)，对应投标倍数为1.63倍、1.44倍和1.52倍。

--中国新债：铁路总公司周五将招标发行200亿元固息债，期限10年和20年

中国铁路总公司公告，将于周五(14日)招标发行今年第三期铁路建设债券，规模共200亿元人民币，其中10年期品种150亿元，20年期50亿元。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘续刷逾六年新低逼近6.73元，离岸流动性再度趋紧

人民币兑美元即期早盘一度逼近6.73元关口，与七连跌的中间价联袂刷新逾六年低点。交易员称，隔夜美元指数再度上行，早盘客盘仍略偏购汇；不过市场自发性均衡也明显缓和大行维稳压力，短期汇价或仍有一定调整空间，具体则需看监管容忍度。

--投行观点：今年底人民币兑美元即期将贬至7，明年底贬至7.25--美林美银

大型投行美林美银发布报告称，维持今年底人民币兑美元即期汇率将贬至7.00、离岸人民币贬至7.10的判断，并预计到2017年底人民币将贬至7.25、离岸人民币贬至7.30。

--中国汇市：路透测算的三个人民币汇率指数均续升，CFETS指数涨至94.71

路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周四较上日微升0.43%至94.71；SDR篮子指数微升至95.89，BIS篮子指数微升至95.33。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指小幅收涨，债转股概念股表现活跃

中国股市沪综指小幅收涨。分析师指出，今日大盘在窄幅区间延续震荡走势，债转股概念股表现活跃，近期股市摆脱人民币汇率影响走势偏强，说明3,000点下方具备支撑，但上方3,100点附近压力较大，料后市大盘仍将反复修整消化压力。

--中国个股：新华联控股增持北京银行股份至5.03%，触及举牌线

中国上市公司近期遭举牌现象层出不穷。周三午后临时停牌的城商行--北京银行当日晚间公告称，其股东新华联控股周二通过二级市场增持该行1,446.4万股，占总股份0.10%，持股比例增至5.03%，触及举牌线。

--香港新股：华润医药锁定国寿等八名基石投资者，IPO占比一半--销售文件

路透获得销售文件显示，中国领先的综合医药公司--华润医药集团锁定中国人寿、安邦等八名基石投资者，合占香港IPO（首次公开发售）一半比重。

--香港热股：国泰航空股价挫跌至逾七年低位，因撤回对下半年业绩乐观看法

香港主要航空公司--国泰航空撤回原来对下半年业绩乐观的言论后，遭投行调低评级，周四早盘股价受压，最低曾挫跌逾5%至超过七年低位。

--台湾个股：台积电估第四季营收2,550-2,580亿台币，按季跌1至2.1%