欧洲经济指标预测--10月14日-10月21日****

美国个股：穆迪向美国当局支付8.64亿美元，和解次贷危机前评级问题
路透纽约1月13日 - 美国司法部周五称，穆迪(Moody's) 已经同意支付近8.64亿美元，针对2008年金融危机前，穆迪对高风险抵押证券给予的评级争议，与美国联邦和州政府达成和解。
以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 10月10日当周 10月14日(五) 0715 瑞士生产者/进口物价(较前月) 9月 +0.1% -0.3% (较上年同期) -0.2% -0.4% 0830 英国建筑业产出(较前月) 8月 +0.2% 持平 (较上年同期) +1.5% -1.5% 0900 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 9月终值 -0.2% -0.2% (较上年同期) +0.1% +0.1% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) +1.9% +1.9% (较上年同期) +0.1% +0.1% 0900 欧元区未经季节调整的贸易收支(亿欧元) 8月 顺差153 顺差253 10月17日当周 10月17日(一) 0800 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 8月 -- 顺差29.07 全球贸易收支(亿欧元) -- 顺差77.95 0900 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 9月终值 +0.4% +0.1% (较上年同期) +0.4% +0.4% 扣除食品和能源的HICP(较前月) -- +0.2% (较上年同期) +0.8% +0.8% 10月18日(二) 0830 英国消费者物价指数(CPI)(较前月) 9月 -- +0.3% (较上年同期) -- +0.6% 核心CPI(较前月) -- +0.4% (较上年同期) -- +1.3% 零售物价指数(RPI)(较前月) -- +0.4% (较上年同期) -- +1.8% 扣除抵押贷款的RPI(较前月) -- +0.5% (较上年同期) -- +1.9% 0830 英国生产者物价指数(PPI) 9月 投入物价(未经季节调整，较前月) -- +0.2% (未经季节调整，较上年同期) -- +7.6% 产出物价(未经季节调整，较前月) -- +0.1% (未经季节调整，较上年同期) -- +0.8% 核心产出物价(未经季节调整，较前月) -- +0.2% (未经季节调整，较上年同期) -- +1.3% 10月19日(三) 0830 英国请领失业金人数(千人，较前月) 9月 -- 增加2.4 按ILO标准计算的失业率 截至8月的三个月 -- 4.9% 平均每周薪资所得(包括奖金，较上年同期) -- +2.3% 平均每周薪资所得(不包括奖金，较上年同期) -- +2.1% 10月20日(四) 0600 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 9月 -- 顺差30.25 0600 德国生产者物价指数(PPI)(较前月) 9月 持平 -0.1% (较上年同期) -1.3% -1.6% 0800 欧元区未经季节调整经常帐(亿欧元) 8月 -- 盈余315 经季节调整经常帐(亿欧元) -- 盈余210 直接投资/证券投资净流动(亿欧元) -- 流入721 0830 英国零售销售(较前月) 9月 -- -0.2% (较上年同期) -- +6.2% 扣除能源的零售销售(较前月) -- -0.3% (较上年同期) -- +5.9% 1145 欧洲央行再融资利率 10月 0.00% 0.00% 存款利率 负0.40% 负0.40% 10月21日(五) 0830 英国扣除国有银行的公共部门净借款(亿英镑) 9月 -- 105.46 公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) -- 100.51 公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) -- 7.27 1400 欧元区消费者信心指数 10月初值 负7.8 负8.2 (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 张若琪 审校 杜明霞)
路透纽约1月13日 - 美国司法部周五称，穆迪(Moody's) 已经同意支付近8.64亿美元，针对2008年金融危机前，穆迪对高风险抵押证券给予的评级争议，与美国联邦和州政府达成和解。
路透罗马1月15日 - 加拿大信评机构DBRS周五调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。
路透1月13日 - 最近一周投机客减持美元净多仓，因两个月前特朗普 当选美国总统引发的涨势令美元多仓建仓过度，投资者进行回调。 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路透计算，截至1月10 日当周，美元净多仓降至249.5亿美元，前周为254.3亿美元。 本周美元走势为11月以来最差，因特朗普当选美国总统在市场上带来 的积极影响在消退。特朗普周三在当选后的首次记者会上并未对扩大基础 设施支出及减税的财政刺激计划提供细节。这令股市和美元多头失望。下 周特朗普将就职。 美元因此受挫，不过市场人士称，这波跌势是暂时的。 “我们预计美元强势会恢复，下周可能是关键时刻，”丹麦盛宝银行 (Saxo Bank)首席外汇策略师John Hardy称。 “特朗普周五就职之日逐渐临近，...随着特朗普推进的积极刺激计 划，我们仍然预计美联储可能再次升息。这将推动美国利率上升。” 欧元净空仓降至65,823口，为6月末以来最低水平。不过欧元的前景 仍不及美元乐观。 欧洲央行仍