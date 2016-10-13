版本:
中国
亚洲 | 2016年 10月 14日 星期五 07:41 BJT

****主要国家经济指标预测--10月14日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 

    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段      预估值         前值
    
    10月13日(四)
    2350 日本企业物价指数(CGPI)(较前月)                9月       -0.1%        -0.3%
                               (较上年同期)                      -3.2%        -3.6%
    2350 日本投资海外债券(亿日圆)                     前周         --     卖超6,368
         外资投资日本股票(亿日圆)                                  --     买超2,517 
    
    10月14日(五)
    0130 中国居民消费价格指数(CPI)(较前月)             9月       +0.3%        +0.1%
                                  (较上年同期)                   +1.6%        +1.3%
             工业生产者价格指数(PPI)(较前月)                       --         +0.2%
                                    (较上年同期)                 -0.3%        -0.8%
    0200 日本汤森路透/益普索主要消费者信心指数        10月         --         40.30
    0200 韩国汤森路透/益普索主要消费者信心指数        10月         --         39.10
    0200 澳洲汤森路透/益普索主要消费者信心指数        10月         --         49.90
    0715 瑞士生产者/进口物价(较前月)                   9月       +0.1%        -0.3%
                        (较上年同期)                             -0.2%        -0.4%
    0830 英国建筑业产出(较前月)                        8月       +0.2%         持平
                   (较上年同期)                                  +1.5%        -1.5% 
    0900 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月)         9月终值       -0.2%        -0.2%
                              (较上年同期)                       +0.1%        +0.1%
               消费者物价调和指数(HICP)(较前月)                  +1.9%        +1.9%
                                   (较上年同期)                  +0.1%        +0.1% 
    0900 欧元区未经季节调整的贸易收支(亿欧元)          8月     顺差153      顺差253 
    1230 美国最终需求生产者物价指数(PPI)(较上年同期)   9月       +0.6%         持平
                                        (较前月)                 +0.2%         持平
            扣除食品和能源的最终需求PPI(较上年同期)              +1.2%        +1.0%
                                       (较前月)                  +0.1%        +0.1%
            扣除食品、能源和贸易的最终需求PPI(较上年同期)          --         +1.2%
                                             (较前月)              --         +0.3%
    1230 美国零售销售(较前月)                          9月       +0.6%        -0.3%
              扣除汽车的零售销售(较前月)                         +0.4%        -0.1%
    1400 美国企业库存(较前月)                          8月       +0.2%         持平
    1400 美国密西根大学消费者信心指数             10月初值        91.9         91.2
                             现况指数                            104.7        104.2
                             预期指数                             82.7         82.7
    2000 美国联邦预算(亿美元)                          9月     盈余250    赤字1,070
    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： 
     
    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段       现值         预估值
    
    10月12日(三)
    2350 日本银行放款余额(较上年同期)                  9月      +2.2%           --             
    
    10月13日(四)
     --  韩国央行利率决定                             10月      1.25%         1.25%
    0200 中国贸易顺差(亿美元)                          9月     419.89        530.00
             出口(以美元计价，较上年同期)                      -10.0%         -3.0%
             进口(以美元计价，较上年同期)                       -1.9%         +1.0%
    0600 德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月)      9月终值       持平          持平
                                 (较上年同期)                   +0.5%         +0.5%
             消费者物价指数(CPI)(较前月)                        +0.1%         +0.1%
                            (较上年同期)                        +0.7%         +0.7%
    1000 德国汤森路透/益普索主要消费者信心指数        10月      53.87           -- 
    1000 英国汤森路透/益普索主要消费者信心指数        10月      51.49           -- 
    1000 法国汤森路透/益普索主要消费者信心指数        10月      41.65           -- 
    1000 意大利汤森路透/益普索主要消费者信心指数      10月      36.66           -- 
    1230 加拿大新屋价格指数                            8月      +0.2%         +0.3%
    1230 美国进口物价(较前月)                          9月      +0.1%         +0.2%
             出口物价(较前月)                                   +0.3%          持平
    1230 美国一周初请失业金人数(万人)            10月8日当周     24.6          25.4
                 四周均值(万人)                                24.925           -- 
                 续请失业金人数(万人)            10月1日当周    204.6           -- 
    2100 韩国出口物价(较上年同期)                      9月      -8.3%           -- 
             进口物价(较上年同期)                               -7.8%           -- (完)

      
      
    经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大            日本与韩国        
    欧洲                    澳洲与新西兰      
    中国                      台湾              　 
    已公布经济指标一览
    美国                    日本              
    欧洲                    韩国              
    中国                      香港              
    澳洲                   台湾              

 (编译 杜明霞/刘秀红；审校 王颖)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐