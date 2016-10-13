主要国家经济指标预测--10月14日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 10月13日(四) 2350 日本企业物价指数(CGPI)(较前月) 9月 -0.1% -0.3% (较上年同期) -3.2% -3.6% 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 卖超6,368 外资投资日本股票(亿日圆) -- 买超2,517 10月14日(五) 0130 中国居民消费价格指数(CPI)(较前月) 9月 +0.3% +0.1% (较上年同期) +1.6% +1.3% 工业生产者价格指数(PPI)(较前月) -- +0.2% (较上年同期) -0.3% -0.8% 0200 日本汤森路透/益普索主要消费者信心指数 10月 -- 40.30 0200 韩国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 10月 -- 39.10 0200 澳洲汤森路透/益普索主要消费者信心指数 10月 -- 49.90 0715 瑞士生产者/进口物价(较前月) 9月 +0.1% -0.3% (较上年同期) -0.2% -0.4% 0830 英国建筑业产出(较前月) 8月 +0.2% 持平 (较上年同期) +1.5% -1.5% 0900 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 9月终值 -0.2% -0.2% (较上年同期) +0.1% +0.1% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) +1.9% +1.9% (较上年同期) +0.1% +0.1% 0900 欧元区未经季节调整的贸易收支(亿欧元) 8月 顺差153 顺差253 1230 美国最终需求生产者物价指数(PPI)(较上年同期) 9月 +0.6% 持平 (较前月) +0.2% 持平 扣除食品和能源的最终需求PPI(较上年同期) +1.2% +1.0% (较前月) +0.1% +0.1% 扣除食品、能源和贸易的最终需求PPI(较上年同期) -- +1.2% (较前月) -- +0.3% 1230 美国零售销售(较前月) 9月 +0.6% -0.3% 扣除汽车的零售销售(较前月) +0.4% -0.1% 1400 美国企业库存(较前月) 8月 +0.2% 持平 1400 美国密西根大学消费者信心指数 10月初值 91.9 91.2 现况指数 104.7 104.2 预期指数 82.7 82.7 2000 美国联邦预算(亿美元) 9月 盈余250 赤字1,070 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 10月12日(三) 2350 日本银行放款余额(较上年同期) 9月 +2.2% -- 10月13日(四) -- 韩国央行利率决定 10月 1.25% 1.25% 0200 中国贸易顺差(亿美元) 9月 419.89 530.00 出口(以美元计价，较上年同期) -10.0% -3.0% 进口(以美元计价，较上年同期) -1.9% +1.0% 0600 德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 9月终值 持平 持平 (较上年同期) +0.5% +0.5% 消费者物价指数(CPI)(较前月) +0.1% +0.1% (较上年同期) +0.7% +0.7% 1000 德国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 10月 53.87 -- 1000 英国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 10月 51.49 -- 1000 法国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 10月 41.65 -- 1000 意大利汤森路透/益普索主要消费者信心指数 10月 36.66 -- 1230 加拿大新屋价格指数 8月 +0.2% +0.3% 1230 美国进口物价(较前月) 9月 +0.1% +0.2% 出口物价(较前月) +0.3% 持平 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 10月8日当周 24.6 25.4 四周均值(万人) 24.925 -- 续请失业金人数(万人) 10月1日当周 204.6 -- 2100 韩国出口物价(较上年同期) 9月 -8.3% -- 进口物价(较上年同期) -7.8% -- (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (编译 杜明霞/刘秀红；审校 王颖)