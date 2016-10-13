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亚洲 | 2016年 10月 13日 星期四 14:37 BJT

澳洲股市：受中国担忧拖累收跌，能源和基本原料类股领跌

路透10月13日 - 澳洲股市周四下跌，资源类股承压，因中国经济数据表现不及预期和油价下跌均抑制了投资者人气。

中国9月贸易数据显示出口大幅下降 ，这引发了对中国经济状况的担忧。市场人气随后转淡。

指标S&P/ASX 200指数 收跌0.71%至5435.5点，为9月28日以来最低收位。

能源和基本原料类股领跌，大型石油公司伍德塞德石油 跌1.6%，Oil Search Ltd 大跌3.6%。权重股必和必拓 和力拓 分别收跌2.9%和2.7%。(完)

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