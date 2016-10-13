澳洲股市：受中国担忧拖累收跌，能源和基本原料类股领跌

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透10月13日 - 澳洲股市周四下跌，资源类股承压，因中国经济数据表现不及预期和油价下跌均抑制了投资者人气。
中国9月贸易数据显示出口大幅下降 ，这引发了对中国经济状况的担忧。市场人气随后转淡。
指标S&P/ASX 200指数 收跌0.71%至5435.5点，为9月28日以来最低收位。
能源和基本原料类股领跌，大型石油公司伍德塞德石油 跌1.6%，Oil Search Ltd 大跌3.6%。权重股必和必拓 和力拓 分别收跌2.9%和2.7%。(完)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。