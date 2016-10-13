台湾股市：受累亚股疲态收盘小跌，观望权重股对前景看法

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透台北10月13日 - 台湾股市周四收盘小跌。分析师表示，亚股因中国贸易数据疲弱走跌，台股因而受累；今日包括台积电 及大立光 等权重股的投资人说明会则将左右近期大盘走势。
台湾加权股价指数 收跌0.36%,至9,219.17点；今日成交初值 为722.36亿台币，上交易日修正后为663.05亿。
兆丰投顾一位不愿具名的分析师表示，〞短期看台积电的结果，中期就看外资了。〞
他们表示，台积电对第四季的预估很重要，左右市场对年底前景气的看法。不过中期则是要看美国升息的脚步，年底前若美国升息，外资热钱会不会从新兴市场撤出，值得关注。这则是主导台股中期走势的主因。
分析师预估，台股明日交易区间估在9,115-9,280点。
台积电稍早公布，第三季净利年增28.4%至967.59亿台币，略高于市场预期。 第四季合并营收预计达2,550-2,580亿台币，较上季的2,604.1亿台币下跌1至2.1%。
受全球需求疲弱及去年基数偏高影响，中国9月美元计价出口同比降幅创七个月最大，当月进口同比亦再度转为负值。
本地时间14:20，亚洲主要股市下跌，MSCI亚太明晟指数 跌1.14%。(完)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。