台湾股市：受累亚股疲态收盘小跌，观望权重股对前景看法

路透台北10月13日 - 台湾股市周四收盘小跌。分析师表示，亚股因中国贸易数据疲弱走跌，台股因而受累；今日包括台积电 及大立光 等权重股的投资人说明会则将左右近期大盘走势。

台湾加权股价指数 收跌0.36%,至9,219.17点；今日成交初值 为722.36亿台币，上交易日修正后为663.05亿。

兆丰投顾一位不愿具名的分析师表示，〞短期看台积电的结果，中期就看外资了。〞

他们表示，台积电对第四季的预估很重要，左右市场对年底前景气的看法。不过中期则是要看美国升息的脚步，年底前若美国升息，外资热钱会不会从新兴市场撤出，值得关注。这则是主导台股中期走势的主因。

分析师预估，台股明日交易区间估在9,115-9,280点。

台积电稍早公布，第三季净利年增28.4%至967.59亿台币，略高于市场预期。 第四季合并营收预计达2,550-2,580亿台币，较上季的2,604.1亿台币下跌1至2.1%。

受全球需求疲弱及去年基数偏高影响，中国9月美元计价出口同比降幅创七个月最大，当月进口同比亦再度转为负值。