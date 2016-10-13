欧股业绩：联合利华第三季销售增长胜预期，得益于产品价格上涨

美国股市：纳斯达克指数再创新高，银行股发布强劲业绩为上涨提供理据
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透伦敦10月13日 - 联合利华(Unilever) 周四公布，第三季销售放缓情况小于预期，得益于产品涨价。
该公司称，第三季基础销售增长3.2%。而根据该公司所做的调查，分析师的平均预估是增长2.9%，较上半年的增长4.7%放缓。
联合利华在7月时表示，预计全年销售增长3-5%，利润率改善幅度位于0.3-0.4个百分点的历史范围，上半年为改善0.5个百分点。
由于去年第三季业绩表现异常强劲导致对比基数较高，加上巴西及阿根廷等市场的经济状况恶化，该公司之前就已警告当季业绩表现会恶化。(完) (编译 侯雪苹；审校 刘秀红)
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路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
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