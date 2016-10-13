欧股业绩：联合利华第三季销售增长胜预期，得益于产品价格上涨

路透伦敦10月13日 - 联合利华(Unilever) 周四公布，第三季销售放缓情况小于预期，得益于产品涨价。

该公司称，第三季基础销售增长3.2%。而根据该公司所做的调查，分析师的平均预估是增长2.9%，较上半年的增长4.7%放缓。

联合利华在7月时表示，预计全年销售增长3-5%，利润率改善幅度位于0.3-0.4个百分点的历史范围，上半年为改善0.5个百分点。