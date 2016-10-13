日本个股：优衣库运营商迅销预计2017会计年度营业利润将创纪录

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透东京10月13日 - 优衣库运营商迅销 周四预计，由于国内门店和网上销售料将增长，加上中国和东南亚门店销售进一步增长，公司2017会计年度营业利润将创下纪录。
这家以营收计亚洲最大的服饰零售店表示，其预计截至2017年8月会计年度的营业利润将飙升37.5%至创纪录的1,750亿日圆(17亿美元)，略高于汤森路透I/B/E/S/访问的19位分析师平均预估的1,742亿日圆。
在刚刚结束的会计年度，这家日本公司的营业利润锐减22.6%至1,273亿日圆，该公司预估为1,200亿日圆。
这是全年营业利润五年来首次下滑，受汇率相关损失拖累，此外与J Brand品牌相关的减值损失，以及在国内和美国关闭的部分门店也拖累公司获利。(完) (编译 汪红英；审校 孙茉莉)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。