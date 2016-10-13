日本个股：优衣库运营商迅销预计2017会计年度营业利润将创纪录

路透东京10月13日 - 优衣库运营商迅销 周四预计，由于国内门店和网上销售料将增长，加上中国和东南亚门店销售进一步增长，公司2017会计年度营业利润将创下纪录。

这家以营收计亚洲最大的服饰零售店表示，其预计截至2017年8月会计年度的营业利润将飙升37.5%至创纪录的1,750亿日圆(17亿美元)，略高于汤森路透I/B/E/S/访问的19位分析师平均预估的1,742亿日圆。

在刚刚结束的会计年度，这家日本公司的营业利润锐减22.6%至1,273亿日圆，该公司预估为1,200亿日圆。

这是全年营业利润五年来首次下滑，受汇率相关损失拖累，此外与J Brand品牌相关的减值损失，以及在国内和美国关闭的部分门店也拖累公司获利。(完) (编译 汪红英；审校 孙茉莉)