修正-新债招标：铁路总公司10年债中标利率3.00%，20年期3.31%--业内人士

(更正：内文表格内10/14的20年期利率为“3.31%”，非“3.10%”。)

路透上海10月14日 - 业内人士周五透露，中国铁路总公司上午招标的年内第三期铁路建设债券，10年期品种中标利率为3.00%，20年期中标利率为3.31%；两期债对应投标倍数为3.68倍和4.52倍。

该期债规模总计200亿元人民币，其中10年期品种150亿元，20年期50亿元；采用单一利率(荷兰式)招标方式。10年和20年期招标利率区间分别为2.53%-3.53%、2.83%-3.83%。

上述债券按年付息，起息日、缴款截止日和发行期均为10月17日，牵头主承销商为摩根士丹利华鑫证券，联席主承销商包括国泰君安证券、申万宏源证券、中信建投证券、中德证券和中金公司。

本期债券由铁路建设基金提供担保，中诚信国际信用评级有限责任公司对发行人和本期债券信用评级均为AAA。

以下为今年以来铁道债的招标情况：

10年期 20年期

招标日 利率 倍数 利率 倍数

10/14 3.00% 3.68 3.31% 4.52

9/23 3.09% 3.06 3.38% 4.51

9/14 3.15% 5.22 3.42% 5.55

中国国家发改委此前核准中国铁路总公司分期发行3,000亿元人民币铁路建设债券（企业债），所筹2,000亿元资金用于铁路建设项目和装备购置，1,000亿元用于债务结构调整。其中今年发行1,700亿元，550亿元用于长沙至昆明的铁路客运专线等31个铁路建设项目，500亿元用于装备购置，650亿元用于债务结构调整。

发改委并称，中国铁路建设债券为政府支持债券，其投资人所得税减半征收的优惠政策继续延续；各期铁路建设债券由铁路建设基金提供不可撤销连带责任担保。