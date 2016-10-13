《汇市简讯》欧元兑美元障碍选择权表明支撑日渐增强

0646GMT

* 在1.1000处存在大量障碍选择权，令人略感意外

* 能否成功守住取决于选择权到期时情况，7月底时欧元/美元曾于1.100附近交投

* 在1.0950和1.0900可能存在更大的兴趣

* 1.0952是7月底低点，1.0912是英国退欧公投后触及的低点

* 1.0821是3月的主要低点

* 1.0900-1.0800之间很可能有更大且更多的障碍选择权

(完)

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