《汇市简讯》欧元兑美元障碍选择权表明支撑日渐增强

美国股市：纳斯达克指数再创新高，银行股发布强劲业绩为上涨提供理据
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
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* 在1.1000处存在大量障碍选择权，令人略感意外
* 能否成功守住取决于选择权到期时情况，7月底时欧元/美元曾于1.100附近交投
* 在1.0950和1.0900可能存在更大的兴趣
* 1.0952是7月底低点，1.0912是英国退欧公投后触及的低点
* 1.0821是3月的主要低点
* 1.0900-1.0800之间很可能有更大且更多的障碍选择权
(完)
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全部现汇报价 (编译 侯雪苹；审校 汪红英)
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
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