国际油市：油价下跌，因OPEC称产量上升且美国原油库存增加

交易员指出，在石油输出国组织(OPEC)公布产量上升后，油市承压，尽管OPEC计划减产以减轻全球供应过剩。

“原油的反应在意料之中，布兰特及WTI都下跌，”经纪商OANDA的分析师Jeffrey Halley称。

OPEC周三公布，9月石油产量增至至少八年来最高，并上调对2017年非OPEC国家供应增幅的预估，预示明年供给过剩更加严重。

OPEC上月产量为3,339万桶/日，较8月增加22万桶/日。

“在缺乏OPEC-俄罗斯消息的支撑下，市场对今日稍晚的美国EIA原油库存数据显得紧张不安，”Halley称。

美国能源资料协会(EIA)周四稍晚公布官方库存数据。

美国石油协会(API)周三称，截至10月7日该周，美国原油库存增加270万桶，至4.709亿桶，美国汽油库存增加68.8万桶，馏分油库存减少450万桶。

但中国数据为市场提供一些支撑。中国上月原油进口量创纪录高位，一年来第三度超越美国成为全球最大石油进口国。

海关数据显示，中国9月原油进口同比增加18%，至3,306万吨，或804万桶/日。美国四周均值为798万桶/日。(完)

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