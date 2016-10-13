国际油市：油价下跌，因OPEC称产量上升且美国原油库存增加

美国股市：纳斯达克指数再创新高，银行股发布强劲业绩为上涨提供理据
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
交易员指出，在石油输出国组织(OPEC)公布产量上升后，油市承压，尽管OPEC计划减产以减轻全球供应过剩。
“原油的反应在意料之中，布兰特及WTI都下跌，”经纪商OANDA的分析师Jeffrey Halley称。
OPEC周三公布，9月石油产量增至至少八年来最高，并上调对2017年非OPEC国家供应增幅的预估，预示明年供给过剩更加严重。
OPEC上月产量为3,339万桶/日，较8月增加22万桶/日。
“在缺乏OPEC-俄罗斯消息的支撑下，市场对今日稍晚的美国EIA原油库存数据显得紧张不安，”Halley称。
美国能源资料协会(EIA)周四稍晚公布官方库存数据。
美国石油协会(API)周三称，截至10月7日该周，美国原油库存增加270万桶，至4.709亿桶，美国汽油库存增加68.8万桶，馏分油库存减少450万桶。
但中国数据为市场提供一些支撑。中国上月原油进口量创纪录高位，一年来第三度超越美国成为全球最大石油进口国。
海关数据显示，中国9月原油进口同比增加18%，至3,306万吨，或804万桶/日。美国四周均值为798万桶/日。(完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文 (编译 王丽鑫/蔡美珍；审校 艾茂林/刘秀红)
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>