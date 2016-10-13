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亚洲 | 2016年 10月 13日 星期四 15:35 BJT

《汇市简讯》美元兑日圆在亚洲时段触发停损单，引发行情剧烈波动

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* 在104.46费波纳奇回档位上方触发包括来自模型账户的停损单

* 104.46为107.49至99.55跌势的61.8%回档位

* 在突破104.00上方之后的反转走势损及当冲做多人士

* 回跌过程中触发103.90下方的停损单，导致美元跌至103.56日圆

* 102.35-103.52云区目前提供支持(技术图表：tmsnrt.rs/2dTPY1n)

* 纽约时段执行价在104.00/10的期权到期规模达27.2亿美元

(完)

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全部现汇报价 (编译 侯雪苹；审校 张明钧)

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