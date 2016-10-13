《汇市简讯》美元兑日圆在亚洲时段触发停损单，引发行情剧烈波动

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
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* 在104.46费波纳奇回档位上方触发包括来自模型账户的停损单
* 104.46为107.49至99.55跌势的61.8%回档位
* 在突破104.00上方之后的反转走势损及当冲做多人士
* 回跌过程中触发103.90下方的停损单，导致美元跌至103.56日圆
* 102.35-103.52云区目前提供支持(技术图表：tmsnrt.rs/2dTPY1n)
* 纽约时段执行价在104.00/10的期权到期规模达27.2亿美元
(完)
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全部现汇报价 (编译 侯雪苹；审校 张明钧)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。